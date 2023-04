Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interessiert an Menschen, Ländern und Kulturen, sozial engagiert, christlich orientiert. Volker Hammel (64), der langjährige Leiter des Jugend- und Familienbüros, tritt ab 1. April seinen wohlverdienten Ruhestand an. Auch dank ihm geht es an seiner dann alten Wirkungsstätte sehr international zu.

„Ich hatte hier ein Arbeitsumfeld, wo man miteinander lebt, voneinander lernt, Gehör findet, vertrauen kann und Hilfe bekommt, damit man aufrechter und freier seinen Weg gehen kann.“