Was Bürger ärgert: „Das Jugend- und Sozialamt ist der reinste Hochsicherheitstrakt“, ärgert sich eine Frau, für die Behördengänge zu ihrem beruflichen Alltag gehören, über die Situation am neuen Standort in der Landstuhler Kaiserstraße. Was die Kreisverwaltung dazu sagt.

Die größte Abteilung der Kreisverwaltung Kaiserslautern