Zeit zum Relaxen hat Josephine Löbler nicht. Sie bereitet sich nämlich auf einen Medizin-Test vor. Mit der Abiturnote 1,0 sei der zwar nicht dringend erforderlich, aber sie hofft, wenn sie diesen besteht, vielleicht doch an ihrer Wunsch-Uni einen Studienplatz zu bekommen.

Nicht nur, weil sie in der Nähe Verwandte hat, sondern auch weil Münster einen guten Ruf hat, möchte Josephine Löbler gern ihr Medizin-Studium dort absolvieren. Vielleicht hilft der bestandene Test, hofft sie. Drei bis dreieinhalb Stunden lernt sie dafür täglich. Da gehe es nicht um Fachwissen, sondern eher um Kompetenzen wie gutes Konzentrieren oder Strategien erkennen. Für alle Fälle hat sie sich deutschlandweit beworben. Erst nach dem Test wird sie sich „ein paar schöne Tage in Portugal gönnen. Das muss sein“, meint sie lachend.

Dickes Lob für die Lehrer

Josephine Löbler, die in Carlsberg zu Hause ist, hat die vergangenen neun Jahre ihres Schülerlebens an der IGS in Enkenbach-Alsenborn verbracht. Diese Schule könne sie wirklich empfehlen. Ein dickes Lob hat sie für die Lehrer übrig. „Ihr Verhältnis zu den Schülern ist sehr gut.“ Gerade in der Corona-Zeit, als der Unterricht digital stattfand, hätten sich die Lehrer sehr gekümmert, seien stets auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen. Den Online-Unterricht empfand Josephine Löbler als schwierig. „Wir hatten Arbeitsaufträge, die wir zu erledigen hatten. Das bedeutete, dass wir uns selbst organisieren mussten.“ Das sei zwar eine gute Vorbereitung aufs Studium, glaubt sie. Dennoch „fiel es mir nicht ganz leicht – nicht zuletzt, weil man sich selbst dauernd motivieren musste“. Hinzu komme, dass der Vergleich mit den anderen fehle. „Wer ist auf welchem Wissensstand?“ Zum Glück habe direkt vor den Prüfungen Präsenzunterricht stattgefunden, das sei für die Vorbereitung auf alle Fälle besser gewesen. Als nicht schlecht beschreibt sie den Wechselunterricht in Klasse elf und zwölf. „Diese Methode war durchaus entspannend.“

Wenngleich ihr das Lernen relativ leicht falle, habe sie fürs Abitur „viel Zeit investiert“. Schließlich wusste Josephine Löbler, dass sie Medizin studieren will. Ihre Hobbys – Kampfsport und Klavierspielen – blieben etwas auf der Strecke. Jetzt möchte sie wieder durchstarten.

Gute Grundlage geleschaffen

Mit den Leistungsfächern Biologie und Chemie hat Löbler für die berufliche Zukunft eine gute Grundlage geschaffen. Als drittes Fach nahm sie Deutsch. Das mündliche Abitur legte sie in Mathe und Geschichte ab. Sie habe richtig gewählt, meint sie lachend. Und das Ergebnis spricht für sich.