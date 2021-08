Zu einem flotten Marschtempo kam es auf der zweieinhalbstündigen Pilzwanderung rund um das Haus der Nachhaltigkeit am Sonntagnachmittag nicht. Alle paar Meter hatte Dietmar Theiss, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, Gelegenheit, Charaktertypen aus der Welt dieser vielfältigen Lebensform vorzustellen. Große und kleine Pilzliebhaber aus der 20-köpfigen Wandergruppe halfen eifrig beim Auffinden interessanter Kulturen.

„Endlich ein Fliegenpilz“, hallt der Ruf durch die Weite des herbstlichen Forsts. Als sich die berühmte Waldschönheit zu guter Letzt doch noch zeigt, ist die Wanderschar schon fast wieder am Ausgangspunkt angelangt. Wie zur Dekoration des Wegesrandes duckt sich der noch rundliche Fruchtkörper in knalligem Rot und weißgepunktet im Blätterbett des Herbstlaubs. Er sei von mittlerer Giftigkeit, tödlich wirke er aber nicht, erklärt Theiss. „Er regt zum Kotzen an und wirkt halluzinogen.“ In manchen Kulturen finde er Verwendung und der Begriff „Berserkerwut“ könne vielleicht damit in Verbindung gebracht werden. Am besten sei es jedoch – wie bei vielen anderen Pilzarten – sich dieser Schönheit des Waldes an ihrem Standort zu erfreuen.

Waldboden trotz Regen noch zu trocken

Als die Gruppe zu Beginn des Weges ins matte Licht des herbstlichen Blätterdaches tritt, ist nach ein paar Schritten schon Halt geboten. „Ich habe hier einmal ein Loch ausgehoben“, erklärt Theiss. Wie man sehen könne, seien die ersten paar Zentimeter des Waldbodens dunkel gefärbt. Trotz des vielen Regens habe der Wald aber bei weitem noch nicht genug Wasser abbekommen. Der Sand vom Grund des Aushubs sei fast trocken. Hier liege die Erklärung dafür, dass es erst in der letzten Zeit Pilze im Wald zu sehen gebe. „Sie brauchen Substrat, Wärme und Wasser.“ Heute aber sei er sich sicher, dass am Wegesrand auf Schritt und Tritt die ganze Vielfalt der Pilzwelt zu sehen sei. Ausdrücklich betont Theiss, dass die Wanderung nicht zum Sammeln angelegt sei, sondern zum Kennenlernen dieser spannenden Lebewesen.

Stil des Pilzes weist auf die Genießbarkeit hin

„Kann man den essen?“, dies ist an diesem Nachmittag die am häufigsten gestellte Frage. Der Sachverständige bemüht bei seinen Antworten nahezu die gesamte Palette menschlichen Ausdrucksvermögens für das Geschmacksempfinden. Er warnt aber vor allzu viel Forschheit beim Sammeln. Denn sogar innerhalb einer Art könnten feine Unterschiede über eine Genießbarkeit entscheiden. „Und glauben sie bitte nicht, dass sie nach dem heutigen Ausflug schon sattelfest sind.“ Ein gutes Bestimmungsbuch und der Rat von Fachleuten sei immer angebracht. Als Beispiel dreht er einen Riesenschirmling aus dem weichen Waldboden. „Das sollten sie so machen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.“ Manche Merkmale ließen sich nur erkennen, wenn der Pilz nicht abgeschnitten, sondern herausgedreht werde. Bei diesem Exemplar sei es unter anderen der „genatterte“ Stiel. Er zeigt dabei auf eine schindelartige Struktur, die nur am unteren Ende erkennbar ist. Sie weise mit anderen Merkmalen zusammen auf die Genießbarkeit hin.

Beim nächsten Halt findet Theiss den Perlpilz. Er enthalte Gifte und dürfe keinesfalls roh verzehrt werden. Erst beim Kochen oder Garen zerfielen diese Giftstoffe. Allerdings sehe der tödlich giftige Pantherpilz dem nach dem Kochen essbaren Perlpilz zum Verwechseln ähnlich. Häufig teilten sich die beiden Arten einen Standort, was die Verwechslungsgefahr besonders erhöhe.

Einer Koralle zum Verwechseln ähnlich

Völlig überrascht waren die meisten Wanderer von der Entdeckung, dass es im ach so vertrauten Pfälzerwald Lebensformen gibt, die mindestens exotisch zu nennen sind. Am Boden wie auch an einem morschen Stamm zeigt Theiss den „Klebrigen Hörnling“. Ein grellgelbes Gebilde, das einer Koralle zum Verwechseln ähnlich sieht. Dies entspreche nicht dem landläufigen Bild eines Pilzes, trotzdem sei es einer. Ein anderes Wesen wirkt auf den ersten Blick wie ein Pilz, sei aber keiner. Der „Blutmilchpilz“ bilde nämlich eine Zwischenform mit Eigenschaften von Tieren und Pilzen. Es handele sich um Einzeller, die wie kleine rosa Bläschen aussähen, die auch in der Lage seien, sich pulsierend fortzubewegen.