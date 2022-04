MEHLINGEN. Johanna Palt aus Mehlingen hat ihr Abitur an der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn mit der Traumnote 1,0 gemacht.

Einen tollen Job hat Johanna Palt für die Zeit zwischen Abitur und ihrem Studium gewählt. Sie hat bei einem Reisebüro eine Ausbildung zur Tourbegleitung absolviert. Mit amerikanischen Reisegruppen wird sie Tages- und Mehrtagestouren zu deutschen oder europäischen Zielen unternehmen. Diese Beschäftigung bringt ihr nicht nur gutes Geld, sondern auch die Möglichkeit, sich auf ihr Studium der Anglistik und der Chemie fürs Lehramt vorzubereiten. Im kommenden Wintersemester soll es in Mainz losgehen.

Sprachen machten ihr Spaß, sagt Johanna Palt. Und sie freut sich schon, im Gespräch mit den amerikanischen Touristen Gelerntes anzuwenden. Natürlich müsse sie auch Reisebeschreibungen auf Englisch lesen – das erweitere den Wortschatz. Englisch spricht sie derzeit außerdem mit den ukrainischen Flüchtlingen. Verbessern will Johanna in den nächsten Monaten auch ihr Französisch, das sie ebenfalls in der Oberstufe belegt hatte.

„Es ist schön, Kinder aufs Leben vorzubereiten“

Neben ihrer Lieblingssprache hatte Johanna Mathe und Biologie als Leistungsfächer. „Chemie hat mich im Grundkurs erfüllt. Mit Bio im Hauptfach war ich glücklicher“, betont die Abiturientin. Glücklichsein ist ebenfalls ein entscheidendes Kriterium für ihre Berufswahl.

Mit der Abiturnote 1,0 hätte die Mehlingerin „natürlich auch was anderes als auf Lehramt studieren können“. Die Frage werde ihr häufig gestellt. Aber warum? Sie denke, dass ihr der Beruf Freude machen werde. „Ich glaube, es ist schön, Kinder und Jugendliche aufs Leben vorzubereiten, ihnen etwas fürs Leben mitzugeben.“ Da ihr Vater Lehrer ist, sehe sie auch die Vorteile – die Sicherheit, die der Öffentliche Dienst biete und die freie Zeit nach arbeitsintensiven Phasen. In der achten Klasse, blickt sie zurück, habe sie ein Praktikum bei einer Rechtsanwältin gemacht. „Aber ich glaube, es fiele mir schwer, Leute zu vertreten, deren Meinung ich nicht teile.“

Dickes Lob für ihre Lehrer

Mit der Wahl der weiterführenden Schule, der IGS Enkenbach-Alsenborn, ist Johanna Palt auch im Nachhinein noch zufrieden. Die Lage der Schule am Wald sei einfach top. Ein dickes Lob zollt sie den Lehrern, zu denen „wir stets ein gutes Verhältnis hatten. Selbst mit außerschulischen Problemen konnten wir zu ihnen kommen.“ Dass der Unterricht während der Corona-Pandemie sehr anstrengend war, verhehlt die Abiturientin nicht. „Es gehört eine Menge Selbstdisziplin dazu, sich den Lehrstoff selbst beizubringen.“ Als einen Höhepunkt ihrer Schullaufbahn bezeichnet sie den zweiwöchigen Aufenthalt an der Partnerschule in Pennsylvania.

Manche Hobbys mussten vor den Abiturprüfungen ruhen. Nun will Johanna wieder mehr Sport treiben – Joggen, Lesen und vielleicht Italienisch und Gitarre spielen lernen.