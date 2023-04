Johanna Hechler gehört nicht zu den Schülern, die nur das Pauken kennen. Im Gegenteil: Sie hat ihr Privatleben und ihre Hobbys auch in der Oberstufe nicht vernachlässigt – und dennoch hat sie als beste Abiturientin das Ramsteiner Reichswald-Gymnasium abgeschlossen.

„Ja, überrascht hat mich das Ergebnis schon und natürlich habe ich mir ein gutes Abi erhofft“, berichtet die 18-Jährige. Sie betont aber, dass neben ihr vier weitere Schüler den Abschluss mit der Note 1,0 geschafft haben. Hinsichtlich ihrer Punktzahl hat sie aber mit 851 von möglichen 900 den Jahrgangsrekord erreicht.

Dieses Ergebnis kommt nicht von ungefähr. Durch die Oberstufe hinweg hat sie sich auf diesen Abschluss vorbereitet. Als „Streberin“ könne man sie nicht bezeichnen. „Ich war schon immer fleißig und gut organisiert, habe aber nie 24 Stunden täglich am Schreibtisch gesessen“, erzählt sie weiter. Vielmehr hat sie sich in ihrer Freizeit dem Sport, genauer dem Laufen, dem Yoga und dem Kraftsport, gewidmet. Zusätzlich hat Johanna Hechler im Rahmen eines Minijobs als Servicekraft in der Gastronomie gearbeitet.

Geschichte war ihr liebstes Fach

Als Leistungskurse hatte die 18-Jährige Deutsch, Englisch und Geschichte gewählt, wobei Geschichte ihr klarer Favorit ist. „Weil man Strukturen nicht verstehen kann, ohne dass man die Geschichte kennt. Mit Geschichte, nicht nur der neueren, kann man vieles erklären“, begründet sie ihr Faible, das sie schon früh für sich entdeckt hat. Kein Wunder, dass sie in diesem Fach auch ihre Facharbeit geschrieben hat, für die sie übrigens vom Historischen Verein der Pfalz ausgezeichnet wurde. Offen gibt Johanna zu: „Naturwissenschaften haben mir nie so wirklich Spaß gemacht.“

In ihrer Schulzeit habe sie sich durch alle Jahrgangsstufen hinweg gut aufgenommen gefühlt, erzählt die junge Frau. Es sei eine große Gemeinschaft mit viel Zusammenhalt gewesen. Ihr ist klar, dass sich mit der Hochschulreife die Wege der Schüler trennen und sie hofft, dass sie ihre ehemaligen Freunde bei zukünftigen Treffen wiedersieht.

Nach Ostern geht’s auf Reisen

Sie selbst ist von ihrem ursprünglichen Gedanken, Englisch und Geschichte auf Lehramt zu studieren, abgekommen. Stattdessen strebt die Ramsteinerin voraussichtlich zum Wintersemester ein Psychologiestudium an und hat dabei die Städte Saarbrücken, Heidelberg oder Mainz im Auge. „Ich hoffe, dass ich reinkomme“, meint sie angesichts des Numerus clausus. Bis es soweit ist, will sie erst noch reisen und zwar nach Holland, Berlin und Skandinavien. Schon nach Ostern soll es los gehen.