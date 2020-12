Gesungen wurde immer, auch wenn Not und Tod zum Alltag gehörten. Seit 1886 ist der Männergesangverein (MGV) Concordia Leistungsträger für lebendige Ortskultur. Auch im Corona-Jahr lässt er seine Adventsfenster-Aktion nicht sausen.

Dass ein kleiner Virus dem Chorgesang einmal abrupt die Stimme rauben würde, hätte Vorsitzender Otto Wilhelm wohl im schlimmsten Traum nicht gedacht. „Am 11. März 2020 war unsere letzte Singstunde. Seitdem vergeht keine Woche, in der vom Sängerbund nicht neue Anweisungen und Verfügungen zum Chorgesang in Coronazeiten eintreffen. Die einzige Alternative, im Freien und mit nötigem Abstand zu proben, ist für uns kein sinnvolles Angebot“, erzählt Wilhelm.

Vieles ist abgesagt

Und ergänzt: „Alle Veranstaltungen und Einladungen mussten wir absagen. Unsere wöchentliche Singstunde gehörte für viele Mitglieder zum kleinen Höhepunkt im Alltag – mit Singen, Lachen und Gedankenaustausch, auch über die Kirchturmspitze hinweg. Darüber hinaus befürchten viele unserer älteren Sänger, dass ihre Stimme durch die fehlende Übung leidet.“

Für den langjährigen Vorsitzenden ist es keine einfache Angelegenheit, den Kontakt zu seinen Sangesbrüdern zu pflegen. „Mit aktiven Aktionen, ohne Notenblatt den Zusammenhalt zu fördern, ist das Eine. Dazu gehören Arbeitseinsätze am Wegekreuz in der Ortsmitte oder in der Schinddelle zur Pflege des Waldrastplatzes. Mut zu machen und Kraft zu schöpfen aus den guten Dingen, die uns immer noch umgeben, ist das Andere.“

Diesmal Stille Adventsfenster

Das erste Fenster für den Adventskalender, das am 1. Dezember um 18 Uhr am Rathaus in Queidersbach eröffnet wurde – diesmal als stilles Fenster ohne Gesang – fordert die kreativen Seiten des MGVs heraus. „Für solche Aufgaben wird unser ,Anita-Team’ aktiv“, sagt der Vorsitzende mit hoffnungsvoller Miene. Seit 2007 wird in Queidersbach vom 1. bis 24. Dezember quer durch die Gemeinde jeweils ein Adventsfenster geöffnet.

Giovanna Stadler kannte diesen Brauch aus ihrer Heimat im Schwabenland. Die Hände in den Schoss zu legen, war noch nie ihr Ding. Und so begann sie, Familien anzusprechen, die sich vielleicht anschließen würden. „Ideen hat man ja häufig viele, aber umsetzen kann man sie nur, wenn Helfer und Mitstreiter bereit sind mitzumachen. In meiner neuen Heimat rannte ich erfreulicherweise für meine Idee offene Türen ein. Momentan ist die Bereitschaft von Vereinen, der örtlichen Geschäftswelt und natürlich der Familien so groß, dass ich bei Ausfällen spontan auf Ersatzfenster zurückgreifen kann. Leider müssen wir dieses Jahr auf Gesang, Ansprachen, Bewirtung und körpernahe Geselligkeit verzichten. Aber auch ein stilles Fenster kann seine adventliche Ausstrahlung zur Geltung bringen.“ Für all diejenigen, die ihr Zuhause nicht verlassen dürften oder krank seien, gebe es die Möglichkeit, über Instagram immer das neueste Adventsfenster anzuschauen und Erläuterungen dazu zu erfahren, sagt die rührige Wunschpfälzerin.

Jeden Abend von 18 bis 21 Uhr

Die Idee, einen geschmückten Weihnachtsbaum im ersten Adventsfenster zu präsentieren, klang nicht gerade nach einer tollen Idee des „Anita-Teams“. Dass dabei jedoch auch leise rieselnder Schnee die Betrachter in seinen Bann ziehen würde, sorgte schon für Erstaunen. Kaum ein anderes Naturschauspiel vermag das Gefühl von Stille, Ruhe und Heimlichkeit intensiver darzustellen. Auf Papier präsentiert sich darunter das 32-köpfige Sängerteam, betreut von einer Puppe mit rauschgoldenem Haar.

Jeden Abend bis zum 24. Dezember haben Betrachter von 18 bis 21 Uhr die Möglichkeit, in der momentan schwierigen Zeit ein neues Fenster in den Straßen und Gassen von Queidersbach zu entdecken und dabei ein kleines Stück Hoffnung, Zufriedenheit und Zuversicht mit nach Hause zu nehmen.