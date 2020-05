Mehrweg statt Einweg – das System funktioniert nicht nur bei Pfandflaschen, sondern auch bei Behelfsmasken, Taschen und sogar mit Kaffeekapseln. Die Schüler der Jakob-Weber-Schule haben am Freitag mit wiederverwendbaren Produkten den Wochenmarkt in Landstuhl belebt.

Hergestellt hatten die Schüler der neunten Klassen die Masken in der vergangenen Woche, als die Schule für sie wieder geöffnet wurde. „Wir haben Nähmaschinen an unserer Schule, und die müssen ja auch genutzt werden“, sagt Anja Velten, die das Fach Arbeitslehre/Haushalt unterrichtet. Da hätten sich die Behelfsmasken gerade jetzt angeboten.

„Ist das Gummi da oben?“, will Waltrud Riegel von Velten wissen und zeigt auf die Masken, die an einer kleinen Wäscheleine aufgehängt im Wind baumeln. „Ja, das ist Gummi, und Sie können das selbst so verknoten, dass die Maske passt“, berät die Lehrerin – natürlich mit dem schon fast gewohnten Sicherheitsabstand. Ihrer erwachsenen Tochter seien die meisten Masken zu groß, berichtet die Kundin. Als ehemalige Krankenschwester auf der Intensivstation wisse sie, wie diese richtig sitzen müssen. „Wenn die an der Seite so weit abstehen, sind sie nutzlos.“ Sie entscheidet sich für eine kleine Maske aus rotem Stoff mit weißen Sternen. „Ja, die Masken sind der Verkaufsschlager“, verrät Veltens Kollegin Maria Ottenbreit-Burkhard.

Brottüten und Bretter

Wiederverwendbar sind auch die Brottüten, die die Schüler genäht haben. Ein Teil der Produkte sei noch vor den Schulschließungen im normalen Unterrichtsbetrieb hergestellt worden, erzählen die Lehrkräfte. Während im Fach Arbeitslehre/Haushalt genäht wurde, hat Florian Wiehn bei Arbeitslehre/Technik Schneidbretter aus Holz hergestellt. Er ist 15 Jahre alt und nun mit seiner Mitschülerin Marianne Kornelsen die zweite Schicht an diesem Morgen am Marktstand. Die Schülerin zeigt währenddessen, was aus leeren Kaffeekapseln alles entstehen kann: „Das hier sind Schlüsselanhänger.“ Dazu wurden die leeren Kapseln flach gedrückt und mit geflochtenen Bändern und Steinen verziert.

Für den Garten haben die Schüler aus Ton, der lasiert wurde, „Ohrenschlibberhäuser“ hergestellt. „Die werden mit Holzwolle gefüllt, in den Garten gestellt, und dann sollten die Ohrenkneifer einziehen“, erklärt Velten, was es mit den türkisfarbenen Gebilden an einem Stab auf sich hat.

Da zum Thema Nachhaltigkeit auch der Naturschutzbund passt, hatten sich die Schüler dazu entschlossen, dass dieses Mal nicht nur der Förderverein ihrer Schule, sondern auch der Nabu (Naturschutzbund) mit dem Erlös bedacht werden soll.