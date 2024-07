Ein Generationswechsel vollzog sich am Donnerstag im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in Hochspeyer. Mehrere Mandatsträger schieden aus dem Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn aus und wurden nach teils jahrzehntelanger Tätigkeit von Bürgermeisterin Silke Brunck (SPD) verabschiedet. Durch die Kommunalwahl im Juni wurden 16 der 36 Ratssitze neu besetzt. Jürgen Wenzel (CDU), links im Bild, wird in der neuen Legislaturperiode das Amt des Ersten Beigeordneten bekleiden. In geheimer Wahl erhielt er 29 Ja- und drei Nein-Stimmen. Zu weiteren Beigeordneten wurden Heinz Lamers (28 Ja-, zwei Neinstimmen) und Gerhard Penner (24 Ja-, fünf Neinstimmen, zwei Enthaltungen, eine ungültig) gewählt.