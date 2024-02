Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Wohn- und Geschäftshäuser sollen zwischen der Steinwendener Straße und dem Marktplatz in Ramstein-Miesenbach gebaut werden. Was geplant ist und was der Stadtrat beschlossen hat.

Die beiden Gebäude, die ein Investor errichten lassen will, sind mit jeweils vier Geschossen inklusive einem Dachgeschoss geplant. Die künftigen Wohnungen werden eine Größe von