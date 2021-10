Im Ortsteil Miesau soll in der Gewanne „Hinter den Neugärten“ ein Seniorenpark entstehen. Über das Projekt wird in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Bruchmühlbach gesprochen.

Bevor das Projekt umgesetzt werden kann, muss die Gemeinde einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellen und die Verbandsgemeinde muss ihren Flächennutzungsplan ändern. Die Verfahrenskosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes sowie für die Änderung des Flächennutzungsplanes würde der Investor ebenso übernehmen wie die Erschließungskosten. Dieser plant, in Miesau „In den Neugärten“ zirka 40 Appartements für betreutes Wohnen zu errichten. Im Hauptgebäude sind Tagespflege, ein öffentliches Tagescafé sowie eine Pflegestation zur Erbringung aller ambulanten Pflege- und Serviceleistungen vorgesehen.

Ein mögliches Pflegekonzept sieht zehn in die Betreuung angegliederte Bungalows vor, um dort Senioren betreuen zu können, die in einem eigenen Haus leben möchten. Soweit möglich und gewünscht, könnte sich dort auch eine Arztpraxis oder ein Physiotherapeut ansiedeln. Der Investor wird das Projekt „Seniorenpark Miesau“ am Donnerstag dem Ortsgemeinderat vorstellen. Weiter geht es in der Sitzung um die Aufstellung eines Bebauungsplans „Lebensmittel-Discounter und Fachmarkt – Böswiesenstraße“, die Reparatur der Aufzugsanlagen am Bahnhof, den Forstwirtschaftsplan 2022 und um eine geotechnische Untersuchung des Friedhofs Bruchmühlbach.