Angesichts schwarzer Zahlen sowohl beim Kassenbestand wie auch im Finanzhaushalt sei sogar die Tilgung von Schulden möglich, teilte Ortsbürgermeister Dirk Wagner (SPD) auf der Ratssitzung am Montagabend mit. Einmütig erklärten alle Fraktionen ihre Zustimmung zum Haushaltsplan 2022.

Als größte Investitionen nannte der Ortschef vor allem die Aufwendungen für den Umbau des Kindergartens, die Kosten für die Bereitstellung von Bauland und die Sanierung von Gemeindestraßen. Er wies darauf hin, dass drei Friedhöfe in den verschiedenen Ortsteilen unterhalten werden müssten. Hier sei es erforderlich, neue Planungen in Angriff zu nehmen, um den Bürgern auch zeitgemäße Bestattungsformen bieten zu können. Dafür werde ein Auftrag an ein geeignetes Büro erteilt.

Ein ganz besonderes Thema sei für Reichenbach-Steegen die Unterhaltung der vielen Wirtschaftswege. Große Probleme bereiteten dabei die immer größeren und schwereren Fahrzeuge. Die entstehenden Schäden würfen dabei vor allem Fragen der Verkehrssicherungspflicht und der Qualität des Ausbaus auf. Weitere Investitionen seien eingeplant für das Dorfgemeinschaftshaus sowie für den Dorfplatz.

Der Haushalt in Zahlen

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 347.000 Euro auf. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 328.000 Euro. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde beträgt zum 31. Dezember 2021 119.000 Euro.