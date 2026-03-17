Die Ortsgemeinde Steinwenden kann beruhigt in die Zukunft schauen. Zumindest bis 2029 werden Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt durchweg ausgeglichen sein.

Wie Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats Steinwenden am Montag erläuterte, weist der Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2026 Erträge von 4,88 Millionen Euro und Aufwendungen von 3,91 Millionen Euro auf – also ein Überschuss von 975.000 Euro. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ergeben ein Plus von 1,17 Millionen Euro. Dies ist zurückzuführen auf die geplanten Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Hasenwiesen“ sowie die Verkäufe von gemeindeeigenen Mietshäusern. Investitionen in Höhe von 3,45 Millionen Euro sollen getätigt werden. Dafür wird auch eine Million Euro aus den Rücklagen genommen.

Ende 2026 sollen sich die Rücklagen auf 180.103 Euro belaufen. Sie sollen bis 2029 wieder auf 5,5 Millionen Euro ansteigen, berichtete der Ortsbürgermeister. Die Schulden der Gemeinde sollen sich am Jahresende noch auf 6067 Euro belaufen, bis Ende 2027 sei die Gemeinde schuldenfrei.

Keine Kreditaufnahmen, keine Steuererhöhungen

Die größte Einnahmequelle der Gemeinde: Steuern in Höhe von 2,83 Millionen Euro. Die höchsten Ausgaben sind laut den Ausführungen von Guckenbiehl die Umlagen, Zuwendungen und Transferaufwendungen mit 2,42 Millionen Euro, wobei die Gemeinde alleine an die Verbandsgemeinde fast eine Million Euro und an den Kreis 1,29 Millionen Euro an Umlagen zahlt. Es sei erfreulich, sagte der Ortsbürgermeister, dass die Gemeinde trotz der hohen Investitionskosten keine Kredite aufnehmen und auch keine Steuern erhöhen müsse.

Investiert werden soll in die Erschließung von Neubaugebiet und Gewerbegebiet sowie in den Ausbau der Kirchenstraße und der Reuschenbacher Straße. Geplant sind die Neugestaltung des Johannes-Häberle-Platzes sowie die Sanierung des Bürgerhauses Obermohr. Auch der Abriss des Anwesens in der Eisenbahnstraße 1 wird Kosten verursachen.

Wie die Fraktionen den Haushalt bewerten

Es sei erfreulich, wertete die CDU, dass die Investitionen in den „Hasenwiesen“ sich ab diesem Jahr auszahlten. Auch den Verkauf der Mietshäuser sieht die CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Steinwenden als positiv an. Mit den insgesamt 28 neuen Investitionen in diesem Jahr würden weitere Bausteine für ein „lebenswertes Steinwenden“ gesetzt.

Es sei wichtig gewesen, meinte die SPD, dass man in den vergangenen Jahren die Schwerpunkte auf die Erschließung des Baugebiets und des Gewerbegebiets gelegt habe. Dies zahle sich jetzt nachhaltig aus. Die Gewerbetreibenden steuerten einen hohen Anteil an den Steuereinnahmen für die Gemeinde bei.

Die FWG erwähnte die Pro-Kopf-Verschuldung, die in Steinwenden lediglich bei 2,50 Euro liege. Aufgrund der soliden Finanzlage könne auch weiterhin gezielt in die Zukunft investiert werden. Ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Entwicklung sei der anstehende Verkauf der Bauplätze in den Hasenwiesen sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Krummäcker. Damit würden Perspektiven für junge Familien geschaffen, die Gemeinde gestärkt und langfristig die Einnahmesituation verbessert.

Einstimmig wurde der Haushalt für 2026 vom Gemeinderat beschlossen.