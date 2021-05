Schlecht verheilende Wunden beeinträchtigen die Betroffenen oft über lange Zeit, wenn es an adäquater Behandlung mangelt. Diese bietet das WZ-WundZentrum, das im April im Neubau des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Landstuhl eröffnet wurde. Was die Patienten in der Spezialpraxis erwartet, erklärt die leitende WZ-Wundmanagerin Melanie Bischoff.

Frau Bischoff, was zeichnet ein Wundzentrum aus?

Die Kompetenz der spezialisierten Pflegefachkräfte des WZ-WundZentrums Landstuhl liegt auf der ambulanten Wundbehandlung von schwer heilenden und chronischen Wunden, bei denen die Wundheilung, Lebensqualität und ganzheitliche Betreuung der Patienten im Vordergrund stehen.

Wie ist es aufgebaut?

Unser Team in Landstuhl nimmt sich viel Zeit für die umfangreiche Pflegeanamnese, Beratung, Behandlung und Koordination im Netzwerk der Gesundheitsdienstleister. Auf Basis einer fundierten Diagnose unserer erfahrenen ärztlichen Partner wird ein individueller Therapieplan für unsere Patienten erstellt. Oberstes Ziel dabei ist es, ein schnelles Abheilen der Wunden und dadurch ein beschwerdefreies Leben der Patienten zu ermöglichen.

Welche Patienten profitieren davon?

Jede chronische und/oder schwer heilende Wunde ist anders. Daher planen wir mit den Patienten gemeinsam jeden einzelnen Schritt im Therapieverlauf und behandeln individuell mit modernsten Methoden der Wundbehandlung.

Brauchen die Patienten eine Überweisung?

Für die Behandlung bei uns im WZ-WundZentrum Landstuhl ist eine ärztliche Verordnung für häusliche Krankenpflege notwendig. Häusliche Krankenpflege steht hierbei historisch bedingt als Oberbegriff für jegliche ambulante Pflegeleistungen und ist auch außerhalb des Haushalts der Patienten möglich – zum Beispiel in einer spezialisierten Einrichtung wie einem Wundzentrum.

Welche Art von Wunden macht eine spezielle Behandlung im Wundzentrum nötig?

In unserem Wundzentrum behandeln wir ausschließlich Menschen mit chronischen und/oder schwer heilenden Wunden. Gerade das Ulcus cruris, das sprachgebräuchlich als „offenes Bein“ bekannt ist, oder das diabetische Fußsyndrom mit Wunden an den unteren Extremitäten sind häufige Krankheitsbilder. Wir behandeln aber auch viele Patienten, die an einem Dekubitus leiden. Diese Wunde entsteht, wenn sich ein Mensch wund liegt, also dauerhaft auf einer Stelle Druck ausgeübt wird und ein Geschwür entsteht.

Chronische Wunden sind für die Betroffenen und ihre Angehörigen häufig sehr belastend. Sie können Schmerzen verursachen, die Mobilität einschränken und/oder zu Geruchsbelästigung führen. Da sie häufig im Verlauf chronischer Erkrankungen oder auch onkologisch bedingt auftreten, umfasst die Behandlung – neben der Wunde selbst – auch immer die Behandlung beziehungsweise Berücksichtigung dieser Wundursache und anderer Wundheilung beeinflussender Begleiterkrankungen.

Was ist bei der Wundversorgung entscheidend und wie sieht sie aus?

Grundlage einer optimalen Wundbehandlung ist es, die entscheidenden Einflussfaktoren für die Wundentstehung beziehungsweise den Heilungsprozess zu finden. Durch unsere Spezialisierung auf Wunden kennen wir uns hier bestens aus. Wir wissen, welche diagnostischen Maßnahmen im Einzelfall nötig sind und veranlassen diese gezielt und konsequent. Wundreinigung, Auswahl und Empfehlung der richtigen Verbandsmittel/Medizinprodukte und deren fachgerechte und Schmerz vermeidende Anwendung: Die optimale Wundbehandlung erfordert Zeit, Fachwissen und Erfahrung. Wir im WZ-WundZentrum Landstuhl nehmen uns ausreichend Zeit für die Bedürfnisse unserer Patienten.

Übernehmen die Krankenkassen die Leistungen des Wundzentrums?

Die WZ-WundZentren werden als spezialisierte Einrichtungen, die sich auf die Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden spezialisiert haben, über den Paragraf 37 Absatz 7 SGB V auf Basis der Richtlinien zur häuslichen Krankenpflege gegenüber den Krankenkassen geltend gemacht. Somit hat jeder gesetzlich oder privat Versicherte einen Versorgungsanspruch.

Info

WZ-WundZentrum Landstuhl

Im Gesundheitszentrum MVZ Westpfalz

Konrad-Adenauer-Straße 4

66849 Landstuhl

Tel.: 06371- 999 370 1

Fax: 06371 - 999 370 2

Landstuhl@wundzentren.de