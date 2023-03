Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem heißen Sommer zählen Eisdielen zu den Gewinnern. So auch das Goldcafé in der Enkenbacher Hauptstraße. Hier können sich Genießer am hausgemachten Eis der Familie Brendel erfreuen. Astrid Kreser hat mit Inhaberin Christiane Brendel gesprochen.

Frau Brendel, turbulente Zeiten liegen hinter Ihnen: 2014 hatten Sie Ihr erstes Eiscafé in Enkenbach eröffnet. Im Frühjahr 2019 sind Sie mit Ihrem Geschäft in die Hauptstraße 17 in umgezogen. Im vergangenen Jahr haben Sie noch eine Filiale in Kaiserslautern eröffnet. Das klingt stressig.

Ja,