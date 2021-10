Im Rahmen einer Informationsveranstaltung erhalten die Bürger Frankensteins nun doch die Möglichkeit, sich bei Vertretern der Deutschen Glasfaser über den Ausbau des schnellen Internets in ihrer Gemeinde zu erkundigen. Wie Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) mitteilt, sei für Donnerstag, 2. Dezember, 19 Uhr, ein Termin im Bürgerhaus festgelegt worden. Michael Jürgen Molitor von der Deutschen Glasfaser und ein Vertreter des verantwortlichen Bauunternehmens werden anwesend sein, um das Vorhaben zu erläutern und Fragen zu beantworten, so Vogel. Der Dorfchef weist darauf hin, dass alle Haushalte noch einmal gesondert über diesen Termin informiert werden. Die Deutsche Glasfaser hatte sich zunächst gegen eine Teilnahme an einer solchen Bürgerversammlung ausgesprochen, da der Breitbandausbau in der Gemeinde ausschließlich über Fördermittel finanziert werde. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärte sich das Unternehmen doch dazu bereit, allerdings musste dafür ein Termin gefunden werden.