Auch in Linden soll es in naher Zukunft schnelles Internet mit Glasfaserkabel bis zum Haus geben. Der Rat entschied sich für einen Kooperationsvertrag mit dem Internetanbieter „Deutsche Glasfaser“. Das Unternehmen wird Glasfaser von den Verteilerboxen durch die Gehwege bis in die Haushalte verlegen.

Das garantiere stabiles Internet, erklärte Dirk Peschel von „Deutsche Glasfaser“. Die Baumaßnahmen in den Gehwegen brächten für die Anlieger keine großen Beeinträchtigungen