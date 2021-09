Im Kreis Kaiserslautern nehmen erstmalig Gewerbetreibende aus Handel, Gastronomie und der Dienstleistungsbranche aus Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Otterberg und Weilerbach an der Initiative der Industrie- und Handelskammer „Heimat shoppen“ teil.

In Otterberg haben Gewerbetreibende die Aktion mit einer Bonuskartenaktion gestartet, wie die Vorsitzende des Werbekreises, Stephanie Wagner, mitteilt. Mittels dieser Karten können Punkte gesammelt und die Teilnahme an einem Gewinnspiel ermöglicht werden. Die Karten werden in den Geschäften ausgegeben, bis in den November hinein wird es Aktionen geben. In Landstuhl war am vergangenen Wochenende ursprünglich ein „Stadtfest light“ mit verkaufsoffenem Sonntag geplant, informiert Doris Halberstadt von der Fördergemeinschaft Sickingenstadt Landstuhl. Diese sei jedoch nicht genehmigt worden. Die Geschäfte würden in Eigenverantwortung kleine Aktionen durchführen. Etwas Gemeinsames werde es in Landstuhl zu einem späteren Zeitpunkt geben. Weilerbach verlängert „Heimat shoppen“ bis zur Kerwe am 26. September, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag enden wird. „Heimat shoppen“ ist eine Initiative der Industrie- und Handelskammer für die IHK Pfalz mit Unterstützung des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz. Mit allen Aktionen will der regionale Handel auf die attraktiven Einkaufs- und Erlebnismöglichkeiten vor der eigenen Haustür hinweisen.