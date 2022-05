Zum Arzt, zum Einkaufen, einen Bekannten im Nachbarort besuchen oder mit den Kindern ins Schwimmbad: Solche Strecken zurückzulegen, kann für ältere Menschen, aber auch für junge Familien schwierig sein, weiß Christel Meusel. Das langjährige SPD-Gemeinderatsmitglied will hier Abhilfe schaffen.

„Es gibt hier zu wenig Möglichkeiten für die Bürger, die ÖPNV-Busse decken den Bedarf nicht ab“, hat die 72-Jährige beobachtet. Was vor allem auch fehle, seien Verbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden. Vor allem in der Ferienzeit sei es ganz mau. Abhilfe könnte ein Bürgerbus schaffen, der in Enkenbach-Alsenborn und den umliegenden Gemeinden Strecke mache.

Die Idee dazu hätten sie und ihre SPD-Kollegen bereits vor der Corona-Pandemie gehabt, wollten dies jetzt aber parteiübergreifend angehen. Der Bedarf sei da, weiß Meusel und verweist auf das Seniorentaxi, ein Angebot, dass rund vier Jahre Bestand hatte und Ende 2019 auslief. Mit dem Neubau von Edeka und Aldi am Kreisel sei mit den beiden Unternehmen ein Geldbetrag festgelegt worden, von dem das Seniorentaxi bezahlt wurde, damit ältere Menschen einkaufen gehen konnten. Nachdem das Geld nach über vier Jahren aufgebraucht sei, gebe es dieses Angebot nun nicht mehr.

Angebot für Jung und Alt

Um zu erfragen, welche Fahrten von den Bürgern gebraucht und gewünscht werden, laden Christel Meusel und ihre Mitstreiter zu einer Bürgerversammlung für Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, ins Sängerheim Enkenbach ein. „Das Angebot soll sich an Jung und Alt wenden und kostenlos sein.“ Ziel sei es, einen Verein zu gründen, der Fördermittel generiere und Sponsoren für das Projekt gewinne. Auch Bürger aus Neuhemsbach, Mehlingen und Sembach hätten schon Interesse angemeldet, zeigt sich Meusel optimistisch, das Vorhaben ortsübergreifend umsetzen zu können. „Der Bürgerbus soll nicht rumstehen, sondern effektiv genutzt werden“, bekräftigt sie.

Info

Die Bürgerversammlung findet am Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, im Sängerheim Enkenbach statt. Weitere Infos bei Christel Meusel unter Telefon 06303 984693 oder 0176 22680912.