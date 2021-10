Ob es am Mittwoch, 27. Oktober, tatsächlich zu einer Bürgerversammlung mit der Deutschen Glasfaser kommen wird, ist derzeit noch offen. Entgegen der Darstellung des Versorgungsunternehmens sei die Gemeinde bislang nicht über den Termin informiert worden, teilt Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) mit. Dies bestätigte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser am Freitag. Aufgrund einer falschen Telefonnummer sei der Kontakt bislang nicht zustande gekommen. Nun habe man Vogel als auch die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn per E-Mail über den vorgesehenen Termin informiert und hoffe, dass er stattfinden könne. Vogel hatte auf Anregung des Gemeinderats einen Vertreter der Deutschen Glasfaser zu einem Informationsabend eingeladen und erhielt zunächst eine Absage, da der Breitbandausbau nur durch Fördermittel finanziert wird. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ sollte nun doch eine solche Vorveranstaltung an dem oben genannten Tag stattfinden.