Ein FCK-Trikot mit allen Unterschriften, ein Bayern-Trikot von Thomas Müller signiert – das und viel mehr gibt es im roten Zelt der Indienhilfe auf dem Kohlebrennerfest in Trippstadt zu gewinnen.

Was haben die Fußballtrikots mit einem indischen Waisenhaus zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Im Waisenhaus in Andhra Pradesh in Indien, wo 120 Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahre ein Zuhause, regelmäßige Mahlzeiten und vor allem ein Dach über dem Kopf gefunden haben, wissen die Mädchen, dass es den Sport um den runden Ball gibt. Mehr Bedeutung hat der Fußball aber erst einmal nicht. Deutschland und vor allem die Pfalz haben für die Mädchen dagegen sehr wohl eine große Bedeutung. Ist es doch die Trippstadterin Ute Keller und der von ihr gegründete Verein Indienhilfe Trippstadt Nalam, der für ein sicheres Umfeld der Mädchen sorgt und sie in ihrer Ausbildung unterstützt. „Wir haben in Indien schon viel geschafft, aber es reicht noch lange nicht“, sagt Ute Keller. Ausruhen oder gar mit dem was ist zufrieden geben, will sie sich noch lange nicht.

Hilfe für Mädchen aus der untersten Kaste

In dem Waisenhaus sind Mädchen untergebracht, die zur untersten Kaste und damit zu den Unberührbaren zählen. Mädchen, die ohne Hilfe von außen keine Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft haben. Sie werden in zehn Klassen unterrichtet, bislang waren es aber nur sechs Klassenzimmer. „Im Juli konnten vier neue Klassenzimmer, gebaut aus Beton, eingeweiht werden“, verkündet die Nalam-Gründerin, dass es weitergeht. Mit Hilfe des Vereins konnte zudem gerade ein Traktor mit Pflug und Anhänger angeschafft werden. „Man muss sich das vorstellen: Auf dem Gelände des Waisenhauses siedeln sich Schlangen an, wenn nicht regelmäßig umgepflügt wird.“ Ute Keller ist froh, dass nun nicht ständig ein Traktor gemietet werden muss, sondern mit dem eigenen auch noch die Einkäufe für das Waisenhaus transportiert und der Müll abgefahren werden können.

Auch wurde erreicht, dass elf der Mädchen, die nach der zehnten Klasse das Waisenhaus verlassen mussten, nun zwei Jahre aufs College gehen können. Andere Schulabgänger erhielten eine Nähmaschine, mit der sie sich zukünftig den Lebensunterhalt finanzieren können. „Im Waisenhaus erhalten alle Mädchen auch eine sehr gute Schneiderausbildung“, so Keller.

Verein auf dem Kohlenbrennerfest mit zwei Zelten präsent

Was sich so prima anhört, ist laut der Trippstadterin finanziell immer eine sehr enge Geschichte. Viel werde durch Stiftungen getragen und übernommen, die damit auch die Arbeit von Nalam anerkennen. Was fehle sei Geld, um den Mädchen den Alltag zu ermöglichen. Ob Essen, Schuhe, Kleider, Schulbücher – es summiere sich. „Dabei reicht ein Euro pro Mädchen und Tag“, erläutert Keller. Für die Übernahme weiterer Patenschaften wäre sie ausgesprochen dankbar.

Sie hofft deshalb auch, dass auf dem bevorstehenden Kohlenbrennerfest in Trippstadt (3. und 4. September) am Stand der Indienhilfe eine schöne Summe für das Waisenhaus und die 120 indischen Mädchen zusammenkommt. Mit zwei roten Zelten wird sich der Verein dort präsentieren, Waffeln backen und vor allem Lose verkaufen.

Signierte Trikots zu gewinnen

Hier kommen das FCK-Trikot und das Bayern-Trikot ins Spiel. Nein, die Farbe Rot, die sich sowohl bei den Fußballvereinen als auch bei den Zelten zeigt, ist nicht der gemeinsame Nenner. „Ich habe die Zelte gesehen und an die vielfache Bedeutung der Farbe rot in Indien gedacht“, erläutert Keller, warum der Verein sich ausgerechnet in roten Zelten präsentiert. Rot sei die Hochzeitsfarbe, die Farbe der Liebe und Schönheit, Rot schütze Frau und Mann. Der rote indische Punkt schmücke Ankommende als Willkommen. Aber was ist mit den Trikots? Die gibt es bei der Tombola zu gewinnen – und noch eine ganze Menge mehr, vom Fahrradhelm über einen Übernachtungsgutschein für zwei Personen und zwei Nächte in der Sächsischen Schweiz bis hin zur Saisonkarte 2023 fürs Trippstadter Schwimmbad. „Ich habe vier Wochen gearbeitet, um an all die schönen Preise zu kommen“, berichtet Ute Keller. Im nächsten Januar will sie wieder selbst nach Indien reisen.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet auf https://www.nalam-charity.org.