Die Staudengärtner haben die Indianernessel zur Staude des Jahres 2023 auserkoren. Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Co. stehen ganz besonders auf diese nicht heimische Pflanze. Aus gutem Grund. Warum die Indianernessel eine Versorgungslücke schließt.

Wer bei dem Namen Indianernessel eine Verbindung zu unserer überall vorkommenden Brennnessel sieht, der irrt. Es ist allein der Wortstamm, der hier passt. Eine Verwandtschaft mit der vom Bund deutscher Staudengärtner zur Staude des Jahres 2023 gewählten Indianernessel (Monarda) besteht nicht. Obwohl sich die eine oder andere Gemeinsamkeit durchaus finden lässt. Eine davon ist sicherlich: Beide stellen den Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten Nahrung zur Verfügung.

Mit ihrer langanhaltenden Blütenpracht – die Indianernessel kann je nach Sorte weiß, rosa, lachsfarben, pink, violett oder rot sein – deckt sie der Insektenwelt ganz prima den Tisch und das in einer Zeit, in der viele unserer Gartenpflanzen schon verblüht sind. Öffnen doch die Monarden ihre fransigen Blütenschöpfe meist erst im Spätsommer, liefern Pollen und vor allem viel Nektar und schließen damit eine Trachtlücke. Genau deshalb tragen sie mancherorts auch den Namen Bienenbalsam. Kein schlechtes Argument, sich die Pflanze, einmal näher zu betrachten und über ihren Einzug in den eigenen Garten nachzudenken.

Sie kommt auch mit Trockenheit klar

Die Monarda hat ihre Heimat im Nordosten der USA, ist aber weltweit als Zierpflanze mit vielen Arten, Sorten und Kreuzungen verbreitet. Die mehrjährige Pflanze wächst je nach Sorte und Art zwischen 40 und 150 Zentimeter hoch. Schafft unsere Brennnessel locker auch, womit eine weitere Gemeinsamkeit entdeckt ist. Die aufrecht buschig wachsende Indianernessel vermag sich über Rhizome auszubreiten und bringt trotz der Höhe genug Stabilität mit. Das heißt, die große Schöne steht ganz ohne Stützhilfe, schreit nicht gleich nach dem Gärtner und einer pflegenden Hand. Als ursprüngliche Präriepflanze sind die meisten Arten keine Wasserjunkies und kommen, einmal gut verwurzelt, auch mit Trockenheit klar. Noch ein dickes Plus, das zumindest auf die Wilde Indianernessel, auch Bergamotte oder Goldmelisse genannt, zutrifft. Wesentlich ist und bleibt aber die Nahrung, die sie den Insekten bietet. Ist es doch so, dass bei wachsenden Siedlungen, immer mehr Straßen und Industriegebieten die Hausgärten bedeutsame „Naturreservate“ für die heimische Insektenwelt und Artenvielfalt werden. Dort, zumindest in insektenfreundlichen Naturgärten, finden sie wenigstens noch ein bisschen Lebensraum.

Zwar handelt es sich bei der Indianernessel im Grunde um keine heimische Pflanze. Allerdings ist die Nordamerikanerin schon seit dem 18. Jahrhundert auch bei uns längst etabliert. „Solche bei uns in der Natur nicht vorkommenden Arten sind ausschließlich für Gärten geeignet“, ist für Jürgen Reincke, den Vorsitzenden des Naturschutzbundes Kaiserslautern und Umgebung, trotz aller Vorteile ganz klar, dass die bei uns kultivierte Indianernessel in der freien Natur nichts zu suchen hat. Sie dort auszubringen, sei ohnehin verboten. „Das gilt auch für den Misthaufen hinterm Grundstück im nächsten Waldstreifen“, appelliert Reincke daran, das doch bitte zu unterlassen. Über Mist- und Kompostablagerungen am Waldrand könnten über Samenreste oder intakte Wurzeln Pflanzen in die Natur verbracht werden, die da nichts zu suchen haben.

Die Indianernessel ist essbar

Zurück in die Gärten, zurück zur Staude des Jahres 2023: Die Indianernessel hat noch einiges mehr mit unserer Brennnessel gemeinsam als einen Teil ihres Namens, die Wuchsfreude und die Funktion als Insektennahrung. Beide sind zudem essbar und gelten durchaus als Heilpflanzen. Allerdings, und da hat die Brennnessel nun wirklich das Nachsehen, so schön bunt wie es die Monarda dank ihrer vielen Arten und Sorten treiben kann, so schön bunt ist die Brennnessel wirklich nicht. Vielleicht der Grund, warum die eine bei vielen als schöne Staudenblume und die andere – zu Unrecht – als lästiges Unkraut angesehen wird.