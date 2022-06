In ein Neubaugebiet und in den Ausbau von Gemeindestraßen steckt Hütschenhausen in diesem Jahr viel Geld. Der Haushaltsplan 2022 ist im Minus. Das hängt unter anderem, damit zusammen, dass die Gemeinde aus drei größeren Ortsteilen besteht.

„Der Haushalt ist wieder stark von der strukturellen Situation geprägt, die Hütschenhausen mit seinen drei Ortsteilen hat“, beschreibt Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) den Etat für 2022. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 142.357 Euro aus. Investitionen in Höhe von insgesamt 2,68 Millionen Euro sind vorgesehen. An größeren Ausgaben sind die Erschließung eines Neubaugebietes mit einer Million Euro und der Ausbau von Gemeindestraßen mit 710.000 Euro (Friedhofstraße und Waldstraße) geplant.

Drei Ortsteile, drei Bürgerhäuser

Ein Hauptproblem, den Haushalt auszugleichen, liegt laut Mahl darin, dass mehrere öffentliche Einrichtungen wie Bürgerhäuser und Friedhöfe dreimal vorgehalten werden müssen – in jedem Ortsteil je einmal. Das soll dennoch so beibehalten werden. Mahl bezifferte die Verluste alleine für die Häuser und die Friedhöfe auf weit über 300.000 Euro. Für das Vereinsleben sei es sehr wichtig, dass in allen Ortsteilen Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern für die Bevölkerung bereitstehen. Auch die Friedhöfe würden gebraucht. Es sei trotzdem feststellbar, dass man von Jahr zu Jahr dem Haushaltsausgleich näherkomme.

Matthias Mahl betonte, dass auch für dieses Jahr die Steuerhebesätze nicht erhöht wurden. Man müsse jedoch für das kommende Jahr eine Erhöhung in Erwägung ziehen, da das Land die Nivellierungssätze für die Steuerhebesätze angehoben habe. Auch die Friedhofsgebühren müssten neu kalkuliert und eventuell erhöht werden.