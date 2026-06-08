Der Landkreis Kaiserslautern nimmt an der Aktion Stadtradeln ein. Ab Mittwoch, 10. Juni, bis zum 30. Juni sind alle Bürger eingeladen, Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen.

Der Startschuss für das Stadtradeln im Landkreis fällt am Mittwoch, 10. Juni, um 17 Uhr in Enkenbach-Alsenborn mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz. Das teilt die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mit. Im Anschluss starten direkt vor Ort zwei geführte Radtouren. Um 17.30 Uhr beginnt eine Feierabendtour. Um 17.45 Uhr startet eine Rennradtour. Beide laden zum gemeinsamen Radeln durch die Region ein. Der Fahrradladen Dezius aus Ramstein-Miesenbach stellt bei der Auftaktveranstaltung eine Reparaturstation bereit. An dieser können kleinere Servicearbeiten wie Kette ölen, Sattel einstellen oder Reifendruck prüfen gleich vor Ort durchgeführt werden.