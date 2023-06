Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Andreas Bansemir fügt sich gerade wie beim Puzzeln Teil um Teil zu einem Ganzen zusammen. Wenn das „4erlei“ in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Udo Schmidt in der Kaiserstraße 75a von Bruchmühlbach öffnet, geht für ihn eine Vision in Erfüllung, die er innerhalb weniger Wochen umgesetzt hat.

Andreas Bansemir hatten es die Backwaren von Bäcker- und Konditormeister Udo Schmidt seit jeher angetan. Als dieser Ende Oktober seine Bäckerei in Lambsborn und