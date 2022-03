Die normalen Theaterleute arbeiten mit einem Drehbuch, werden von einem Regisseur angeleitet und präsentieren dem Publikum ein fertiges Stück auf der Bühne. „Bei uns gibt es das alles nicht“, sagt Heinz König, seit langen Jahren Förderer des Improvisationstheaters. Der nächste Auftritt der Gruppe ist für den 9. und 10. Juli auf der Otterberger Gewerbeschau geplant.

Lediglich ein Tisch ist für das Publikum zunächst zu sehen. Und dieser Tisch muss noch nicht einmal auf einer Bühne stehen. Ganz nah bei den Zuschauern platziert, erfüllt er seinen Zweck sogar am besten, denn diese sollen mitmachen. Dann steht einer der Impro-Leute da – ganz in Schwarz, wie Pantomimen halt zu Werke gehen. Am Gebärdenspiel erkennt man leicht, dass hier gekocht wird. Und dann tönt aus dem Off: „mit Vorfreude!“ Der Schwung in der Bewegung, die Körperhaltung und das Lächeln im Gesicht strahlen eben diese Vorfreude aus. Und Vorwitzige aus dem Publikum rufen: „militärisch!“ Komik folgt dann, bei der den Zuschauern vielleicht das Lachen im Hals steckenbleibt. Eine solche Spielszene gibt es im Programm der Otterberger Gruppe.

Wenn Heinz König bei den Proben von „Trainieren“ redet, dann meint er die nur allmählich zu erreichende Lockerheit zum pantomimischen Ausdruck aus dem Augenblick heraus. Die Freude beim Zuschauer über die eigene Mitwirkung sei ein Effekt des Improvisationstheaters. Sein kritischer Blick auf die Umsetzung seines Einfalls am Tisch ein weiterer. Dass die militärische Haltung beim Kochen natürlich Widerspruch hervorruft, ist klar. So schnell kann es bei dieser Form der Ausdruckskunst dazu kommen, dass sich jemand Gedanken macht über die Harmonie von Form und Inhalt. Und vielleicht wird dem Spieler und dem Zuschauer klar, wie bedeutend der richtige Ton für das Vortragen eines Anliegens ist.

Jeder kann spielen

„Bei uns haben schon viele jüngere Menschen mitgemacht und vor allem auch Senioren“, berichtet König. Aber jeder, der in der Gruppe „trainiere“, bemerke sehr schnell den hohen Anspruch dieser Kunstform. Auf zunächst Unbekanntes spontan und schöpferisch in der Darstellung zu reagieren, erfordere inneres Gelöst-Sein. Mit dem Trainingserfolg wachse das Selbstbewusstsein ebenso wie die Schlagfertigkeit und letztlich die geistige Beweglichkeit.

„Das größte Problem allerdings ist die Corona-Pandemie. So haben wieder liebe Menschen die Gruppe verlassen, weil die Leichtigkeit und Unbeschwertheit fehlt“, resümiert der Impro-Fachmann. Das nächste Ziel sei, unbedingt wieder ein geregeltes „Theatertraining“ aufzunehmen, doch dazu brauche es Mitspieler. Spielen könne jeder von 9 bis 99 Jahren. Irgendwelchen Druck beim Üben oder im Hinblick auf die Aufführung brauche niemand zu fürchten. Übungseinstiege gebe es genug. Und sei es nur beim pantomimischen Gehen über einen Kieselweg, eine Frühjahrswiese, eine Eisfläche oder über heißen Sand am Strand. Der Spaß für die Mitspieler entstehe meist schon bei der Vorbereitung, meint König.

Info

Wer Lust hat, mal reinzuschnuppern, kann die Impro-Gruppe im Mehrgenerationenhaus (MGH) Otterberg besuchen. Dazu ist eine telefonische Kontaktaufnahme sinnvoll, entweder direkt unter 06301 6199936 oder unter 01590 4479327 im MGH. Oder einfach eine Mail an improtheaterinotterberg@yahoo.com oder an mgh@abs-aqa.de schicken.