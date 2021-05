Ein Großteil der Imker betreibt die Imkerei als Freizeitbeschäftigung. Es gibt aber auch berufsmäßige Imker im Haupt- und im Nebenerwerb. Die offizielle Berufsbezeichnung lautet „Tierwirt Fachrichtung Imkerei“. Die Weiterbildung zum Meister ist möglich. Die Lehre wird in einem anerkannten Imkerei-Ausbildungsbetrieb absolviert, die Berufsschule wird in den arbeitsärmeren Wintermonaten in Celle besucht. Neben der Praxis am Bienenstand, Völkerführung und Bienengesundheit, Jungvolkbildung, Bienenwanderung, Bestäubung und Naturschutz, sowie Bienenprodukte gewinnen und vermarkten, gehört auch der Punkt der Königinnenzucht zur Ausbildung. Auf dem Horterhof bei Heiligenmoschel befindet sich die Bioland-Imkerei von Jan-Dirk Bunsen. Er ist einer der wenigen Berufsimker, die auch ausbilden. Derzeit lernen dort drei junge Männer und eine junge Frau den Beruf des Imkers. In Rheinland-Pfalz bildet außer Jan-Dirk Bunsen nur noch Das Dienstleistungszentrum Westerwald-Osteifel in Mayen zum „Tierwirte Fachrichtung Imkerei“ aus.