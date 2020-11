Ab Mittwoch gilt im Landstuhler St.-Johannis-Krankenhaus ein Besucherstopp. Das Nardini-Klinikum reagiert damit auf die bundesweit und regional gestiegenen Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Erreger, teilt Pressesprecher Franz-Josef Germann mit.

„Bisher gab es ja nur eher wenige Beschränkungen, aber nun müssen wir das ändern“, sagt Germann. Daher habe das Kernteam „Pandemie“ am Nardini-Klinikum beschlossen, die Schutzmaßnahmen deutlich auszuweiten und die Besuchsmöglichkeiten weiter einzuschränken.

Ab Mittwoch, 25. November, seien Patientenbesuche nur noch in wenigen Ausnahmefällen zugelassen: „Medizinische, soziale oder palliativmedizinische Gründe, etwa wenn ein Mensch im Sterben liegt, können eine Ausnahme notwendig machen. Diese ist dann nach vorheriger Absprache mit dem medizinischen Personal im Einzelfall möglich.“ Ausnahmen seien beispielsweise die Begleitung des Partners bei einer Geburt oder die Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden. Auch Besuche einer Versorgungs- und Betreuungsperson mit konkretem Patientenauftrag könnten im Ausnahmefall genehmigt werden. „Das Ganze dient dem Schutz der Patienten, aber auch der Mitarbeiter – und damit in der Folge auch wieder den Patienten“, betont der Pressesprecher und fügt an, dass das Kernteam „Pandemie“ am Nardini-Klinikum die weitere Entwicklung der Coronalage „sehr aufmerksam beobachten“ und die Lage täglich neu beurteilen und dann unmittelbar darauf reagieren werde.

Wie Franz-Josef Germann am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, werden derzeit im St.-Johannis-Krankenhaus Landstuhl 20 Patienten betreut, die Covid-19-positiv sind. Davon liegen drei auf der Intensivstation, einer werde beatmet.