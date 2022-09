Im Prozess gegen einen wegen versuchten Totschlags angeklagten 22-Jährigen aus Bruchmühlbach-Miesau ging es vor der Großen Jugendkammer beim Landgericht Zweibrücken am Dienstag in die zweite Runde. Nur die Großmutter sagte aus.

Der 22-jährige Angeklagte soll laut der Staatsanwältin am 3. August 2020 in Bruchmühlbach-Miesau seinen gleichaltrigen Cousin bei einer tätlichen Auseinandersetzung so zugerichtet haben, dass dieser einen Kieferbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Er wird von zwei Verteidigern vertreten.

Zu Beginn des Prozesses in der vergangenen Woche hatte er zugegeben, sich mit seinem Cousin geprügelt zu haben. Er sieht sich aber selbst in der Opferrolle. Er sagt, dass der Cousin „sein Auge herausholen wollte“. Eine Schwellung an Auge und Wange wurde noch am gleichen Tag im Fliedner Krankenhaus in Neunkirchen behandelt. Dort hatte ihn seine Oma hingefahren und nach der ärztlichen Behandlung wieder mit nach Hause gebracht. Die 71-Jährige erschien am Dienstag als Zeugin vor Gericht.

„Der wollte mein Auge herausholen“

Sie verweigerte zunächst die Aussage. Sie könne zu dem Vorfall nichts sagen, erklärte sie dem Vorsitzenden Richter Michael Schubert. Sie sei später nach Hause gekommen. Den Krankenwagen auf der Straße habe sie gesehen. Ihr Enkel – der Angeklagte – habe im Bad gestanden. „Er hatte ein geschwollenes Auge und eine rote Wange“, erläuterte die Zeugin. Ihr Enkel habe gesagt: „Der wollte mein Auge herausholen.“ Über das Geschehen auf der Straße könne sie nichts sagen. Sie wisse nur, dass die beiden auf der Straße aneinander geraten seien. „Die haben sich wieder vertragen. Es ist alles in Ordnung“, erklärte die Großmutter des Angeklagten den Richtern.

Vor ihr waren bereits der Vater und der Onkel des Angeklagten erschienen. Sie verweigerten jedoch die Aussage. Beide waren bei der Auseinandersetzung der jungen Männer auf Straße und filmten den Vorgang mit dem Handy, hatte der Angeklagte bei seiner Einlassung am ersten Verhandlungstag ausgesagt. Der Prozess wird am Donnerstag und Freitag fortgesetzt.