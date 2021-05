Die Römergarten Seniorenresidenz Haus Alexander in Kindsbach steht kurz vor ihrer Eröffnung. In einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren ist der Gebäudekomplex auf dem ehemaligen Marktplatz in zentraler Lage entstanden. Ab Mitte März werden die ersten Bewohner einziehen.

Der dreigeschossige Gebäudekomplex in U-Form mit einem kurzen und einem langen Seitentrakt ist auf einem knapp 5400 Quadratmeter großen Grundstück entstanden. Derzeit werden drinnen noch Restarbeiten durchgeführt. Auch die Gestaltung des Außenbereichs ist noch nicht abgeschlossen. Der Bau verfügt über 93 Einzelappartements für Bewohner jeden Pflegegrades. Über zwei Aufzüge im Mitteltrakt gelangt man in jedes Stockwerk – wo Aufenthaltsräume mit Küche, Wohnzimmer, Pflegebad sowie Lager- und Abstellflächen angesiedelt sind.

Im Erdgeschoss befinden sich die Verwaltung, ein Therapieraum und die Küche, in der die Mahlzeiten für die Bewohner zubereitet werden. Direkt daneben liegt die Cafeteria mit Terrasse, in der auch Menschen, die nicht in der Seniorenresidenz wohnen, mit einem Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen bewirtet werden. Ein Raum für einen Friseursalon steht zur Verfügung, ein Podologe kommt ins Haus.

Je 18 Quadratmeter plus Duschbad

Die Zimmer sind 18 Quadratmeter groß, ein Duschbad von rund fünf Quadratmetern kommt hinzu. Die Möblierung umfasst unter anderem ein Pflegebett und einen Nachttisch. Beim Einzug bleiben diese im Zimmer, andere Möbelstücke können von Bewohnern durch mitgebrachte ausgetauscht werden. Die Wohnungen sind mit einer Telefonanlage mit Schwesternnotruf, TV-Anschluss und WLan ausgestattet. Ein Farbkonzept für jede Etage – die nach Örtlichkeiten in Kindsbach benannt sind – gibt den Bewohnern Orientierung. Im Untergeschoss befinden sich unter anderem Räume für die Haustechnik, Umkleiden für die Mitarbeiter und ein Bewegungsraum.

Das Seniorenheim startet mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel von 5,5 Pflegefachkräften. Hinzu kommen neben Residenzleiterin Heike Lenhardt und Pflegedienstleiterin Sabine Theisinger circa acht weitere Kräfte für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche. Bei Vollbelegung soll die Anzahl der Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit auf 90 steigen, erzählt Andres Kupfer von der Römerhaus Bauträger GmbH mit Sitz in Schifferstadt.

„Mitternachtsbetreuung“ für Demenzkranke

Geboten werden vollstationäre Pflege für Menschen aller Pflegegrade, Kurzzeit- und Verhinderungspflege nach den Aspekten der aktivierenden Pflege. Eine gesonderte Gruppe für Personen mit einer Demenzerkrankung sei nicht vorgesehen, sagt Heike Lenhardt. Geplant sei, so Kupfer, die Bewohner zunächst zu durchmischen und die Gruppen später bei entsprechender Belegung anzupassen.

Als Hausleiterin mit langjähriger Erfahrung hat Lenhardt an ihrer vorherigen Wirkungsstätte das Konzept „Mitternachtsbetreuung“ für Demenzkranke entwickelt, für das die Einrichtung 2017 mit dem Rudi-Assauer-Preis ausgezeichnet wurde. Statt einer Medikation der Betroffenen, um sie wegen ihres gestörten Tag- und Nachtrhythmus’ ruhigzustellen, sieht es vor, sie mit Angeboten solange zu beschäftigen, bis sie natürlich müde werden. Dieses Konzept soll bei entsprechender Belegung auch im Haus Alexander eingeführt werden.

„Wir möchten uns nach außen öffnen“

Sechs Appartements sind derzeit fest reserviert. Anfragen liegen vor und Aufnahmegespräche laufen, berichtet Lenhardt. Sie hat die Einrichtung bei hiesigen Krankenhäusern und Pflegestützpunkten vorgestellt und plant Kooperationen mit der katholischen Kindertagesstätte, der Grundschule und den beiden Kirchengemeinden. Verschiedene Aktivitäten wie das Einkaufen mit einem hauseigenen Bus, gemeinsames Kochen in den Gruppen, der Besuch eines Therapiehundes und vieles mehr seien vorgesehen. „Wir möchten uns nach außen öffnen“, sagt sie.

Hinter dem Projekt steht die Römerhaus Bauträger GmbH mit Sitz in Schifferstadt, die in Kindsbach circa 15 Millionen Euro investiert hat. Sie hat sich auf den Bau von Pflegeimmobilien spezialisiert und bietet die Appartements als Kapitalanlage zum Kauf an. Nach der Fertigstellung des Neubaus übergibt sie das Haus an den Betreiber, die Römergarten Senioren-Residenz, und die Eigentümergemeinschaft. Alle 93 Appartements seien verkauft, sagt Geschäftsführer Michael Straub.