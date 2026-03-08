Die Polizei bittet um Zeugenhinweise wegen eines mutmaßlichen illegalen Rennens auf der Strecke zwischen Mehlingen und Kaiserslautern.

Ein Motorrad und eine graue BMW-Limousine mit Rockenhausener Kennzeichen sollen sich am Freitag, 6. März, zwischen Mehlingen und Kaiserslautern ein mutmaßlich verbotenes Rennen geliefert haben, teilte die Polizei mit. Hierbei sollen die beteiligten Fahrer „in rasanter Fahrweise wiederholt die geltenden Verkehrsregeln“ missachtet haben. Gegenstand der Ermittlungen ist zudem, ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind. Hinweise auf die mutmaßlichen Raser oder auf jene, die von ihnen gefährdet worden sind, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36914250.