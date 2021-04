Zu den unrechtmäßigen Baumfällungen in einem Privatwald beim Drehenthalerhof sind gleich mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen.

„Die werden nun von uns überprüft“, sagt Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung liefen in alle Richtungen. Mehr könne er derzeit nicht verraten, aus „ermittlungstaktischen Gründen“. Um die 90 Bäume waren vor rund eineinhalb Wochen im Holzwoog in Richtung Wartenberg illegal abgeholzt worden, auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern. Die Täter ließen die Bäume an Ort und Stelle liegen. Durch die umstürzenden Hölzer wurde zudem ein Weidezaun beschädigt. Bäume und Wald gehören Ortsvorsteher Martin Klußmeier, der völlig fassungslos ob dieser Tat war. Frau und Tochter hatten am Montag vergangener Woche beim Spazierengehen entdeckt, dass ihre bis zu 80 Jahre alten Bäume abgesägt worden waren.

Rund 135 Festmeter Holz

Inzwischen habe sich der Privatwaldbetreuer des Forstamts Otterberg das Areal angeschaut, berichtet Klußmeier. Dieser gehe von 135 Festmetern Holz aus, die dort liegen, und von einem Schaden von etwa 17.000 Euro. Rund 8000 Euro davon fallen für Aufforstungsmaßnahmen an. Würde er das ganze Holz verkaufen, könne er wohl mit etwa 5000 Euro rechnen, sagt der Ortsvorsteher. Eigentlich habe er das Holz ja nie veräußern, sondern nur genug Brennholz für sich selbst haben wollen. „Und jetzt habe ich alles auf einmal dort liegen“, stellt er fest.

Doch immerhin, der Zusammenhalt stimmt: Über 20 Helfer haben sich gefunden, die beim Aufräumen mitanpacken und Holz erwerben wollen. „Die Resonanz im Ort, bei Bekannten, Verwandten und auch Fremden ist groß“, erzählt Klußmeier und freut sich darüber.