Einen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erreichen der Klimaziele möchte Mehlingen leisten. Die Attraktivität des Ortes soll ebenfalls gesteigert werden. Gefragt sind nun die Bürger. Zwei Klimaschutzpaten laden zur Ideenwerkstatt ein, um ein Konzept zu erarbeiten.

„Wir müssen für den Klimaschutz große Transformationen vornehmen“, betont Markus Ebbecke, seit Oktober 2022 Klimaschutzpate von Mehlingen. Die Dorfgemeinschaft für den Wandel zu begeistern, hat sich der 54-Jährige auf die Fahne geschrieben. Um beruflich zum Klimaschutz beizutragen, hat der Informatiker nach 24 Jahren seinen Arbeitsplatz gewechselt und arbeitet nun bei einer Firma, die auf dem Sektor Software für die Energiewende tätig ist. Ehrenamtlich habe sich eine Truppe von zehn Bürgern zusammengefunden, die die Ideenwerkstatt am kommenden Sonntag auf die Beine gestellt hat. Was wünsche ich mir für Mehlingen? Was bereitet mir Sorgen? Wo sehe ich Bedarf? Was kann ich in meiner Rolle tun? Das sind Fragen, die sich die Mehlinger dabei stellen sollen.

Anhand von Moderationskarten und Stellwänden sollen Ideen und Wünsche gesammelt werden. „Ich erhoffe mir einen guten Input von möglichst vielen Bürgern und bestenfalls auch Mitstreiter, die sich in Projekte einbringen“, sagt Ebbecke. Es gebe fünf Schwerpunkte: Mobilität, Bauen & Wohnen, grünes Mehlingen, soziales Miteinander und erneuerbare Energien. Fünf Arbeitsgruppen sollen die Ergebnisse aus der Ideenwerkstatt aufnehmen, um dann Projekte zu organisieren. Dafür sollen weitere Workshops folgen.

Einsatz für grünes Mehlingen

In Gunhild Szwast hat Ebbecke eine engagierte Mitstreiterin gefunden. Die pensionierte Übersetzerin habe sich schon lange für ein Ehrenamt interessiert. Im Herbst wurde sie dem Gemeinderat von Ortsbürgermeisterin Monika Rettig als Klimaschutzpatin vorgeschlagen. Szwast freut sich, dass die Energieagentur Rheinland-Pfalz das Mehlinger Vorhaben unterstützt: „Die Agentur ist praktisch unser Lehrmeister und die Leute dort sind sehr rührig.“ Da viele Projekte fördermittelabhängig seien, werde man auch dahingehend beraten. Sie selbst setze sich vor allem für ein grünes Mehlingen ein. Dabei habe sie die Verschönerung öffentlicher Flächen auf dem Schirm – beispielsweise um Bushaltestellen herum. Sie wolle auch Kinder an das Thema heranführen, denn „Kinder und Jugendliche tragen später die Früchte“. Die Kleinen sind ebenso wie die Erwachsenen zur Ideenwerkstatt am Sonntag eingeladen. Hier werden ihnen Malsachen zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Gedanken aufs Papier bringen können.

Hoffen auf viele Teilnehmer

Das Logo zum Projekt „Unser Mehlingen von morgen“ sei von einer Abiturientin entwickelt worden. Am Sonntag sei Brainstorming angesagt: Die Bürger sollen einfach alles, was sie beschäftigt, ansprechen. Wer sich später aktiv beteiligen wolle, könne seinen Namen hinterlassen. Man solle diese Gelegenheit nutzen, um sein Anliegen vorzubringen und nicht nur „rummosern und andere machen lassen“, sagt Szwast.

Willkommen ist am Sonntag jeder. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Bei knapp 4000 Einwohnern hofft Markus Ebbecke auf eine rege Teilnahme. Gemäß einer Theorie sei generell eine zehnprozentige Beteiligung der Bevölkerung notwendig, damit Dinge sich verselbstständigen und ins Rollen kommen. Die Mehrzweckhalle biete zumindest genügend Platz.

Info

Die Ideenwerkstatt findet am Sonntag, 16. April, von 16 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Mehlingen, Hauptstraße 86, statt.