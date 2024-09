Wie geht es weiter mit kirchlichen Gebäuden und deren Finanzierung? Diese Frage ist derzeit in vielen Gemeinden aktuell. So auch in Katzweiler. Hier soll das Thema bei einer Bürgerversammlung am Mittwoch öffentlich diskutiert werden.

Schon lange sei klar, dass auch die protestantische Kirchengemeinde Katzweiler ihre fünf Gebäude nicht mehr alle voll finanzieren kann, sagt Pfarrer Klaus Zech und hofft für die Versammlung auf große Resonanz: „Wir haben breitest eingeladen“, berichtet er und betont, dass nicht allein Kirchenmitglieder aus seinem Sprengel Katzweiler, Mehlbach und Hirschhorn am Mittwochabend kommen sollen. Es seien auch bewusst Privatleute, kommunale Vertreter und Vereine eingeladen worden. „Denn wenn die Kirche im Dorf bleiben soll, betrifft es uns alle“, schreibt der Vorsitzende des Presbyteriums, Andreas Wilking, im Gemeindebrief.

Zu groß nur für den Gottesdienst

Wilking leitet die Projektgruppe des Kirchenbezirks An Alsenz und Lauter zu diesem Thema. Die Kirchen seien inzwischen zu groß, um nur den normalen Gottesdienst darin zu feiern. Auch die Häufigkeit der Nutzung für Gottesdienste werde abnehmen, so Wilking weiter. Daher dränge die Frage, wofür die Gebäude noch erhalten werden sollten.

Wie die Zukunft der kirchlichen Gebäude in Katzweiler und Mehlbach aussehen könnte, soll nun besprochen werden. Hintergrund ist auch das von der Landeskirche beschlossene Programm „Gebäude 2030“. Darin steht, dass bis 2030 innerhalb von Gemeinde-Regionen 30 Prozent der Kosten der Gebäude einzusparen sind.

Die Versammlung moderieren werden Martin Müller und Werner Rieder vom landeskirchlichen Amt für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung. „Mit dieser Art des Projektes samt breit angelegter Bürgerversammlung sind wir bisher einzigartig in der Pfalz“, berichtet Zech. Ziel sei, die Bevölkerung nicht nur zu informieren, sondern sie auch in den Entscheidungsprozess einzubeziehen und Ideen zusammenzutragen, wie die Gebäude über die rein kirchliche Verwendung hinaus zukünftig genutzt werden könnten, so dass sie effektiv und finanzierbar bleiben.

Info

Die Gemeindeversammlung am Mittwoch, 25. September, 19 Uhr, in der Lautertalhalle Katzweiler ist offen für alle Einwohner von Katzweiler, Mehlbach und Hirschhorn.