Was könnte mit dem Ideal-Automotive-Gelände in Otterberg passieren, falls das Werk schließen sollte? Darüber macht man sich in Otterberg offenbar schon Gedanken. Verbandsgemeinde und Stadt wollen sich jedenfalls mit den Eigentümern des Grundstücks austauschen.

Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) und er hätten um ein Gespräch gebeten, sagt Harald Westrich, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (SPD):