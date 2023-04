Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Eingang zum Freibad steht das Schild „Hunde verboten“. Doch das galt am vergangenen Wochenende nicht. Die Rodenbacher zählen mit ihrem Angebot des Hundeschwimmens im Freibad zu den Pionieren im Kreis. Eine Woche nach Ende der Badesaison für Zweibeiner konnten am Samstag und am Sonntag die Vierbeiner von 13 bis 16 Uhr im Nichtschwimmerbereich planschen.

Ann-Kathrin Bowes ist mit Mann, Kind und dem zehnjährigen Labrador Fynn am Start. Schwimmen gehört zu Fynns Lieblingsbeschäftigungen. „Er schwimmt aufgrund seines Alters nicht