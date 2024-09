Die Liegeflächen im Hochspeyerer Freibad sind verwaist. Nachdem sich menschliche Gäste letztmalig am Samstag ins kühle Nass stürzen durften, waren am Sonntag vierbeinige Besucher an der Reihe – beim Hundeschwimmen.

Zunächst scheint vor dem Hochspeyerer Schwimmbad alles wie an einem gewöhnlichen Sommertag. Zumindest lassen der gut frequentierte Parkplatz vor