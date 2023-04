Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal öffnete das Schwimmbad in Hochspeyer heuer seine Pforten und Becken für Hunde. Nach dem Ende der Badesaison durften Fiffi und Co. sich im nassen Element so richtig austoben. Ein Besuch am Beckenrand.

„Hol’ den Kürbis!“, ruft Nina Böhm aus Kaiserslautern ihrer zweieinhalbjährigen Schäferhündin Lotta zu. Doch Lotta interessiert sich nicht so sehr für das