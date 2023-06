In der Nähe des Golfplatzes entstehen westlich von Mackenbach ein Hotel und Ferienwohnungen. Die Bauarbeiten schreiten voran, die Gebäude nehmen Form an.

Der Rohbau des Haupthauses (Hotel) steht. Beim Vorbeifahren oder -laufen kann man die Ausmaße des 11.300 Quadratmeter großen Areals jetzt gut einschätzen. Das Zehn-Zimmer-Hotel und die 72 Ferienappartements liegen an der Kreisstraße zwischen Miesenbach und Mackenbach. Die Zufahrt erfolgt über den Kreisel zur Straße zum Golfplatz. Aufgrund schlechten Wetters liege man bei der Maßnahme fünf Monate hinter dem Zeitplan, erläutert Adolf Ruck der Ansprechpartner vor Ort von der Maba Projekt GmbH & Co. KG aus Obersülzen. Man sei aber soweit, das Haupthaus und zwei oder drei Apartmentblöcke im Juni 2024 eröffnen zu können. Die restlichen Blöcke sollen bis Oktober/November 2024 fertig sein. Ein Apartmentblock hat insgesamt drei zweistöckige Reihenhäuser mit je zwei Wohnungen. Entlang der Kreisstraße und am Hotel entstehen genügend Parkplätze für die Nutzer der Gebäude. Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind bereits verlegt. Auch ein unterirdischer Tank zur Löschwasserversorgung ist fertiggestellt. Ruck betont, dass es sich bei dem „Projekt Villaggio Mackenbach“ um exklusive Boutique-Hotels und luxuriöse Ferienwohnungen handele.