Seit Mitte März haben eine Reihe von Firmen im Landkreis Kaiserslautern Mitarbeitern wegen des Infektionsrisikos die Möglichkeit geboten, vom heimischen Computer aus zu arbeiten. Eine Dauerlösung ist Homeoffice für die meisten befragten Unternehmen indes nicht.

„Es kommt immer darauf an, was die Mitarbeiter an Material für ihre Tätigkeit benötigen“, sagt Luba Zent, Assistentin der Geschäftsleitung bei der Szaidel Cosmetic GmbH