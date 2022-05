Beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl wurd der Einsatz der Floriansjünger gebührend gewürdigt. Eine besondere und etwas herausgehobene Ehrung erfuhren Hauptbrandmeister Thomas Jung, Brandmeister Wolfgang Stahl, Oberbrandmeister Jochen Stahl, Oberlöschmeister Wolfgang Noll und Oberbrandmeister Peter Stutzinger.

Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt überreichte ihnen im Auftrag des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz die Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen. In ihrer Laudatio wies sie auf die unzähligen Einsätze, die vielen Übungsstunden, Aus- und Weiterbildungen, Seminare und die wöchentliche Arbeit in der Feuerwehr hin, welche die Geehrten in den zurückliegenden 35 Jahren geleistet haben. „Dieses Engagement über einen solch langen Zeitraum, der fast ein halbes Menschenleben umfasst, verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, betonte Heß-Schmidt.

Tolle Jugendarbeit von Goldinger und Stutzinger

Zwei weitere Ehrungen, welche die besondere Anerkennung und Wertschätzung des Landes ausdrücken, erfuhren die Feuerwehrkameraden Peter Stutzinger und Paul Goldinger. Sie erhielten das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen. Beide leisteten hervorragende Feuerwehrjugendarbeit. Viele Jahre waren beide als Kreisausbilder für den Landkreis Kaiserslautern im Dienst. Ihr ruhiger, partnerschaftlicher Führungsstil gepaart mit fundiertem Wissen war die Basis, dass beide 2009 in die Wehrführung gewählt wurden. Heß-Schmidt: „Beide Feuerwehrmänner dienen als Vorbilder – sowohl im Jugend- als auch Aktivenbereich. Unter ihrer Führung ist die Wehrstärke auf 90 Kameradinnen und Kameraden angewachsen.“

Im Namen der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl zeichnete Bürgermeister Peter Degenhardt für 30 Jahre Dienst bei der Feuerwehr die Wehrmänner Hans-Jürgen Denzer, Paul Goldinger und Dominik Weber mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen der VG aus. Jochen Brand bekam das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen für 20 Jahre Dienst. Das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr überreichte Degenhardt an Jan Bütow und Andreas Hog.