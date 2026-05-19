In manchen Orten läuft der Glasfaserausbau wieder – in andern noch nicht. Und was wird aus den zurückgelassenen Lagerplätzen und Baustellen? Wir haben nachgefragt.

Es könnte so einfach sein: Ein paar Kabel hier, ein paar Anschlüsse da, und schon schießt das Internet nur so durch die Leitungen. Dass es so einfach dann doch nicht ist, zeigen orangene Kabelrollen an Straßenecken, aufgerissene Bordsteine, übriggebliebenes Baumaterial und Lagerplätze, die zur regelrechten Schutthalde wurden. Das Thema Glasfaser ist auch in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ein leidiges. Und dabei hat es so vielversprechend angefangen.

Der erste Schritt hin zum sogenannten Breitbandausbau war das sogenannte Weiße-Flecken-Programm. Gefördert von der Bundesregierung und dem Land Rheinland-Pfalz, sollen in diesem Projekt Lücken in der flächendeckenden Internetversorgung geschlossen werden. Dabei sollen jene Haushalte einen Glasfaseranschluss bekommen, die bisher unterversorgt sind – also extrem langsames Internet haben – und bei denen es sich wegen der ländlichen Lage für private Versorgungsunternehmen nicht lohnt, aktiv zu werden. Der positive Nebeneffekt dieses Vorgehens: Um einzelne unterversorgte Haushalte anzuschließen, müssen jede Menge Leitungen gelegt werden, an die dann auch alle übrigen anliegenden Haushalte angeschlossen werden können.

Drei Anbieter bauen in der Verbandsgemeinde

Die Kommunen und Verbandsgemeinden haben die Aufgabe, das Programm umzusetzen, an die Kreisverwaltung abgegeben. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg geht es den „weißen Flecken“ jetzt seit 2021 an den Kragen. Noch laufen die Arbeiten, informiert die Kreisverwaltung auf ihrer Website. Für die Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Weilerbach wurde die Firma Pfalz Connect beauftragt. In deren Gebiet seien die Arbeiten jetzt zu 94 Prozent abgeschlossen. Parallel zum Weiße-Flecken-Programm haben sich außerdem weitere Unternehmen gemeldet, die aus privatwirtschaftlichen Gründen und mit eigenen Investitionen Glasfaser ausbauen und verkaufen wollen. Dazu gehört die Deutsche Glasfaser, die im Bereich der Verbandsgemeinde in Otterberg, Hirschhorn und Mehlbach tätig ist. Und die Firma GlasfaserPlus, die den Ausbau in Otterbach und Olsbrücken übernimmt.

Gemeinden bleiben auf Schäden sitzen

„Mit Pfalz Connect läuft’s, mit GlasfaserPlus läuft’s. Mit der Deutschen Glasfaser eher nicht“, sagt Bürgermeister Harald Westrich (SPD). Natürlich gebe es auch mit den anderen Unternehmen kleinere Schwierigkeiten, die seien aber lösbar. Bei der Deutschen Glasfaser sieht das anders aus, die hier entstandenen Probleme sind größer und eine Lösung ist noch nicht bei allen in Sicht.

Rückblick auf das Frühjahr 2024: Das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Unternehmen Terrado beginnt mit den Arbeiten. Reißt Straßen und Bürgersteige auf, lagert Baumaterial, eröffnet kleinere Baustellen – und verschwindet dann im Sommer. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt, Gerüchte gibt es hingegen viele. Ratlosigkeit herrschte lange auch bei der Frage, wie es in den betroffenen Orten weitergeht und wer hinter Terrado herräumt. In Otterberg ärgern sich Bürger über eine Baustelle, die den Bürgersteig blockiert. Am Ortsausgang stapelt sich außerdem noch das Gerümpel in Form von Kabeltrommeln und Baumaterial auf einem von Terrado ursprünglich gemieteten Lagerplatz. Ähnlich sieht es in Hirschhorn auf dem ehemaligen Sportplatz aus.

In Mehlbach und Hirschhorn geht’s weiter

Zwischen all dem nicht verlegten Breitband gibt es aber auch einen Hoffnungsstreif am Glasfaser-Himmel: Für Hirschhorn und Mehlbach wurde im letzten Jahr ein neues Unternehmen beauftragt. Die Firma Siers Telecom habe in Hirschhorn bereits wieder mit den Arbeiten begonnen, in Mehlbach gehe es zeitnah weiter, wie der Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, Thomas Schommer, mitteilte. Mit dem neuen Partner sei man zufrieden, die Arbeit sei sehr gut angelaufen. Die Arbeiter kümmerten sich jetzt nicht nur um den erforderlichen Tiefbau für die neuen Leitungen, sondern führten auch Nachbesserungen bei bereits verlegten Strecken durch. Kleinere Schäden seien größtenteils behoben worden, so Schommer.

In Otterberg allerdings ruhen die Arbeiten noch. Hier sei noch kein neues Unternehmen beauftragt worden. „Sobald wir einen neuen Baupartner haben, legen wir los“, teilt Schommer hierzu mit. Deswegen müsse aber auch die Baustelle in der Althütterstraße erst mal bleiben. Die könne erst angegangen werden, sobald es einen neuen Baupartner gibt. Warten heißt es auch bei den beiden Lagerplätzen. Da diese vom beauftragten Generalunternehmer gemietet seien, könne die Deutsche Glasfaser als Dritter hier wenig tun, so der Sprecher.

Lagerplätze bleiben ein Problem

Ganz so einfach sieht es der Otterberger Stadtbürgermeister Jan Hock (FWG) nicht. Die Deutsche Glasfaser sei zwar nicht Schuld an der Misere, müsse aber dennoch Verantwortung übernehmen. „Es kann nicht sein, dass immer weiter mit Subunternehmen gearbeitet wird, und die Gemeinden sitzen hier im Dreck“, so Hock. Der Mietvertrag über den Lagerplatz sei mittlerweile ausgelaufen, ein eingeschalteter Rechtsanwalt habe die Firma Terrado aber nicht erreichen können. Da es sich bei dem zurückgelassenen Baumaterial um Vermögenswerte handelt, dürfe die Stadt diese nicht einfach bewegen, ohne eventuell selbst in Schwierigkeiten zu kommen. Und sollte sich die Stadt entschließen, die „harte Keule zu schwingen“ und vor Gericht zu gehen, könnte das jahrelange Verfahren nach sich ziehen, erklärt Hock. So lange würde auf Baustelle und Lagerplatz wahrscheinlich nichts passieren. „Es ist ein Abwägespiel“, teilt der Stadtbürgermeister, der selbst zurückgelassene Walzen und aufgerissene Straßen vor der eigenen Haustür hat, frustriert mit. Sein oberstes Anliegen bei dem Thema ist jetzt, dass überhaupt aufgeräumt wird. Deswegen bemühe sich die Stadt jetzt „im Guten“ und gemeinsam mit der Deutschen Glasfaser darum, eine Lösung zu finden. Die Gespräche dazu laufen, so Hock.

Frust bei den Gemeinden und der Verwaltung

Frustriert ist auch Peggy Pritschow, Ortsbürgermeisterin von Hirschhorn, die mit der gleichen Problematik zu kämpfen hat. „Es ist wirklich eine Frechheit, wie mit der Situation umgegangen wird“, sagt sie. Keiner fühle sich verantwortlich. Auch hier sei ein Anwalt eingeschaltet worden. Das zurückgelassene Material, das auf dem Sportplatz der Gemeinde lagert, dürften sie selbst nicht entfernen. Zusätzlich zu dem Ärger gehen der Gemeinde durch den blockierten Platz, der früher für Feste und Veranstaltungen genutzt wurde, Einnahmen verloren, erklärt sie.

Das Problem, keine wirkliche Handhabe zu haben, kennt auch Westrich. Die Verwaltung sammele Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern – obwohl die Verbandsgemeinde an sich nichts mit dem Ausbau zu hat. „Wir versuchen dennoch, die Interessen der Ortsgemeinden so gut es geht bei dem Thema zu vertreten“, sagt der Bürgermeister.