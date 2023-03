Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Anwohner des Rambuschs in Otterbach sollen in Zukunft sicherer vor Überschwemmungen sein. Ein Planungsbüro hatte dafür dem Gemeinderat bereits ein Konzept vorgelegt. In der Sitzung wurde nun über die Haftungsfrage diskutiert.

Die Planungen des Rockenhausener Büros igr bestehen im Wesentlichen aus einem Damm, der parallel zur Finken- und zur Schwalbenstraße verläuft. Durchbrochen wird er von einer Furt am