Nach 35 Jahren endet für Max Eisfeld (66) seine aktive Zeit als Pfarrer im protestantischen Kirchenbezirk Kaiserslautern. Die Arbeit mit Menschen hat ihm Freude bereitet.

„Ich war zufrieden mit meinem Leben als Pfarrer“, sagt Max Eisfeld rückblickend. Als Seelsorger sei ihm wichtig gewesen, für die Menschen da zu sein, ein Ohr für ihre Anliegen zu haben und ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. Mit der Übernahme der protestantischen Kirchengemeinde Hochspeyer mit den Ortsteilen Fischbach und Waldleiningen hat Eisfeld 2010 die größte Einzelpfarrstelle in Kaiserslautern angetreten.

„Eine Gemeinde, die nicht der Gesamtkirchengemeinde Kaiserslautern angehört. Ein sogenanntes ,gallisches Dorf’“, schmunzelt er. Dem bis dato namenlosen Gotteshaus in Hochspeyer hat der Pfarrer mittels Umfrage unter Gemeindemitgliedern ein Gesicht gegeben. Seit der Zeit trägt die Kirche den Namen „Paul Gerhardt“. Paul Gerhardt war ein evangelisch-lutherischer Theologe und einer der bedeutendsten deutschsprachigen Kirchenlieddichter.

Klassisches Gemeindeleben ist „Auslaufmodell“

Zu einem Arbeitsschwerpunkt von Eisfeld gehörte die Verwaltung der protestantischen Kindertagesstätte „Weiherfrösche“ mit 95 Kindern aus 17 Nationen. „Es ist eine Einrichtung, die nicht der protestantischen Gesamtkirchengemeinde Kaiserslautern unterstellt ist“, sagt Eisfeld. Ähnlich wie in der Stadt ist Eisfeld der Rückzug von Gläubigen aus der Kirche nicht entgangen. „Dabei hat Corona Spuren hinterlassen“, findet er. Eine geregelte Arbeitszeit habe er als Pfarrer nicht gehabt: „Ich war da, wo ich gebraucht wurde.“

Von der klassischen Vorstellung eines Gemeindelebens mit Gruppen und Vereinsstrukturen müsse man sich lösen – für Eisfeld ein „Auslaufmodell“. „Gemeindeglieder kommen zu Gottesdiensten, kirchlichen Anlässen wie Konfirmation, Hochzeiten und Beerdigungen zusammen“, sagt er; des Weiteren bei Konzerten und Gemeindefesten. Wichtig war Eisfeld die Vorbereitung Jugendlicher auf die Konfirmation, und er freut sich, drei neue Mitglieder für das Presbyterium gewonnen zu haben.

Das Wohnmobil wartet

Mit baulichen Veränderungen pfarrlich genutzter Immobilien, der Trennung vom Gemeindehaus sowie einem Anbau an die Kirche sei das Zentrum für die Zukunft aufgestellt, findet Eisfeld. Gute Kontakte habe er zur katholischen Nachbargemeinde gepflegt: „Zu Beginn und Ende eines Schuljahres gab es gemeinsame Gottesdienste.“

Nach 35 Jahren Verantwortung abzulegen, empfindet Eisfeld als Erleichterung. Konkret hat er sich für den Ruhestand noch nichts vorgenommen. Aber sein Wohnmobil wartet schon: „Mit dem kann ich künftig zusammen mit meiner Frau jederzeit unterwegs sein.“ Gleichzeitig ergänzt er: „Auch wenn ich entpflichtet bin, bleibe ich Pfarrer. Und wenn ich will, darf ich jederzeit auch Gottesdienste feiern.“

Stadtjugendpfarrer und Religionslehrer

Eisfeld ist Vater von vier Kindern, stammt aus Ludwigshafen und hat in Mainz evangelische Theologie studiert. Sein Vikariat hat er in Ludwigshafen absolviert. Seine erste Pfarrstelle hatte er in Winterbach, einer 500-Einwohner-Gemeinde in der Südwestpfalz. Gleichzeitig war er als Krankenhausseelsorger in Zweibrücken eingesetzt.

Von 1995 bis 2008 arbeitete Eisfeld als Stadtjugendpfarrer in Kaiserslautern. Er initiierte das „Jugendtelefon“, eine Einrichtung im Stadtjugendpfarramt, die von Jugendlichen für Rat suchende Gleichaltrige betreut wurde. Pionierarbeit leistete er beim Aufbau der Notfallseelsorge in Kaiserslautern. Zwei weitere Jahre war er als Religionslehrer an Gymnasien in Kaiserslautern und Ludwigshafen tätig.

Info

Pfarrer Max Eisfeld wird am Pfingstsonntag, 24. Mai, 14 Uhr, in einem Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche in Hochspeyer von Dekan Richard Hackländer aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang mit Grußworten.

