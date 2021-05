Auf sechs Hektar die Verbuschung aufhalten, das ist eine Hausnummer. Wenn man über ein großes Maul und einen ordentlichen Appetit verfügt, sieht das schon anders aus. Im Odenbachtal hat die Stiftung Maguna nun Schottische Hochlandrinder an die Arbeit geschickt.

Leichtfüßig der Schritt, die Augen hinter der Stirntolle versteckt, marschieren die blonden Schottischen Hochlandrinder vom Hänger. Kein „Muh“, kein schneller Aufgalopp und fort. Stattdessen kurz taxieren, was Sache ist und schon erfolgt der erste Kontakt zu Fressbarem. Und davon gibt es reichlich. Der Regen der letzten Zeit zeigt sich im neuen Reich der zotteligen Robustrinder mit üppig wüchsigem Grün.

Ort des Geschehens ist ein sechs Hektar großer Talabschnitt der Odenbach-Auen zwischen Schallodenbach und Niederkirchen. Die Stiftung Maguna, die sich für Biotop- und Artenschutz einsetzt, hat den Talabschnitt mit Wiesen, Brachen und Feldhecken im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens erworben. Mit der jetzt gestarteten Beweidung durch die Schottischen Hochlandrinder will Maguna die weitere Verbuschung der Talflächen verhindern, neue Lebensräume schaffen und infolge der extensiven Nutzung auch konkurrenzschwächere Pflanzenarten fördern. So formuliert Gunther Pfaff, der mit seiner Frau Martina für die Stiftung Maguna verantwortlich zeichnet, die Ziele, die mit diesem Projekt verfolgt werden.

Feuchtflächen erhalten

„Wir wollen die Strukturvielfalt hier im Tal erhöhen“, ergänzt Maguna-Vorstandsmitglied Andreas Dein. Für ihn ist bereits ein Kuhfladen ein eigenes kleines Biotop, das in beachtlicher Geschwindigkeit Insekten beinhaltet und so neue Nahrung für die Vogelwelt bietet. Auch im Trittsiegel der nicht allzu schweren Rinder sieht Dein ein Mini-Biotop gegeben, das neuen, bisher nicht vorhandenen Pionierpflanzen den notwendigen Lebensraum aufweist. Dein spricht zudem von der Hoffnung auf die Zunahme von Blühpflanzen, die bislang neben den Gräsern kaum eine Chance hatten.

„Die Rinder fressen auch frisches Schilf“, ist er sicher, dass die wertvollen Feuchtflächen im Tal auch als solche erhalten werden können. Amphibien würden es danken, genau wie die Bodenbrüter, die durch eine Mähbeweidung keine Chance hätten. Während die Rinder punktuell fressen, worauf sie gerade Lust haben, nimmt das Mähwerk Halm neben Halm und alles auf einmal.

Schnell sind die Bäuche voll

„Das Beweidungsprojekt muss sogar unter Klimagesichtspunkten gesehen werden“, verweist Dein zudem auf das im feuchten, moorigen Boden der Talaue gehaltene Kohlendioxid, das dank der extensiven Bewirtschaftung nun dort auch verbleibe.

All diese für den Artenreichtum positiven Aspekte müssen den Schottischen Hochlandrindern ans zottelige Fell geheftet werden. Die Rinder gehören der Familie Albrecht aus Hütschenhausen, einem Bioland und Partnerbetrieb Naturschutz, und werden auch weiterhin von Familie Albrecht betreut.

„Für uns ein Glücksfall“, zeigt sich Gunther Pfaff glücklich über die Zusammenarbeit. Überhaupt hat das Projekt für ihn in der Entwicklung eine schöne Dynamik entfaltet – angefangen von der Möglichkeit, die verschiedenen Parzellen im Tal zu erwerben, bis hin zur Unterstützung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz, des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern und dem Sponsoring einiger Firmen. So hat beispielsweise die Zimmerei Dahler & Sester aus Heltersberg einen großzügigen, von der Behörde genehmigten Unterstand auf der Weide errichtet.

Zurück zu den drei blonden Rindern: den beiden jungen Bullen und der zweijährigen Kuh. Längst haben sie sich die Bäuche das erste Mal vollgehauen, machen Siesta und sind am Wiederkäuen. Sind das nicht zu wenige Tiere für stolze sechs Hektar Land? Gut, in den nächsten Tagen kommt noch ein Muttertier mit seinem Kalb dazu, beide in Schwarz und die Mutter mit gewaltigen Hörnern, wie Jennifer Albrecht berichtet.

Die Weide nicht betreten

„Der Tierbesatz ist sicher wesentlich, um das Projekt zu einem Erfolg zu machen“, sagt dazu Andreas Dein. Es wird nach einer gewissen Zeit entschieden werden, ob noch mehr Tiere dazukommen oder ob vielleicht die fünf schon zu viel sind. Eins ist aber für Andreas Dein, Gunther Pfaff und für Familie Albrecht jetzt schon klar: Die schönen Rinder sind sicherlich auch eine Bereicherung für die Region. Und die sei umso größer, je weniger Müll von der Straße auf die Weide geworfen werde.

Vor allem sei es extrem wichtig, den Warnschildern Folge zu leisten und die sichtbar gut eingezäunte Weide nicht mehr zu betreten. Dies sei aus Naturschutzgründen bedeutend. Auch stellen die Schottischen Hochlandrinder durchaus eine Gefahr dar. Erschreckte Rinder dürfe niemand unterschätzen.