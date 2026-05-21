An Pfingstsonntag gibt es ein besonderes Ereignis für Eisenbahnfans: Die alte Dampflok in Otterbach wird mit einem Fest am Stellwerkmuseum eingeweiht.

Der historische Stahlkoloss aus dem Jahre 1943 war Ende August 2025 in einer aufwendigen nächtlichen Mammutaktion von seinem Standort am früheren Ausbesserungswerk in Kaiserslautern an seinen jetzigen Platz in der Lautertalgemeinde umgezogen. „Es war aber schon zu spät im Jahr, um das zu feiern“, erklärt Matthias Fischer vom Dampflok-Förderverein, wieso das Fest nun am Pfingstsonntag nachgeholt wird. Die Mitglieder haben inzwischen mit den Reparaturarbeiten begonnen, denn an der 80-Tonnen-Lok und dem 60-Tonnen-Tender hat der Zahn der Zeit genagt. „Wir haben die großen Rostflecken entfernt, aber noch nicht neu gestrichen“, berichtet er, dass die vollständige Restaurierung noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Daher sei es leider auch nicht möglich, dass Besucher beim Fest in den Führerstand klettern, bedauert Fischer. „Da die Leiter noch nicht repariert ist, hat das versicherungstechnische Gründe.“ Man werde allerdings die Tür öffnen, so dass interessierte Besucher einen Blick in den Führerstand werfen könnten. Auch das Stellwerkmuseum sei am Pfingstsonntag geöffnet.

Parallel zum Fest findet von 10 bis 18 Uhr eine kleine Oldtimer-Ausstellung statt. Zu sehen sind ein alter Autokran sowie historische Feuerwehrfahrzeuge aus Orten entlang der früheren Bahnstrecken rund um den Knotenpunkt Otterbach.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, bei dem Dekan Matthias Schwarz die Predigt hält. Offizielle Ansprachen folgen um 11 Uhr. Am Nachmittag gibt es ab 14 Uhr Livemusik von der Stauchwiesenband. „Für Essen und Trinken ist freilich gesorgt“, sagt Matthias Fischer.