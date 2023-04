„Ihr Lebenstraum ist heute in Erfüllung gegangen und KulturART ist schuld daran“, zitiert Gisela Eichler von KulturART die Künstlerin Hina Manzur, als sie diese am Samstagnachmittag dem Publikum im „Blauen Haus“ in Otterberg vorstellt. Es ist Manzurs erste Ausstellung.

Normalerweise sind ihre rund 50 Bilder in ihrem Haus in Otterberg verteilt. Nun zieren circa 35 davon die Wände des historischen Hotel-Restaurants „Blaues Haus“. Ihre Kunstwerke lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. In kleinere, real anmutende Skizzen, mit leuchtenden Aquarellfarben ausgemalt, in weißem Passepartout und ebensolchem Rahmen. Die anderen Bilder sind von größerem Format, mit Acrylfarben auf Leinwand gebannt, teils mit Textur oder Collage und fast immer kubistisch angehaucht.

Ihre Bilder erzählen Geschichten

Bei den Skizzen lässt sich die 39-Jährige von ihren vielen, oft beruflichen Reisen in die ganze Welt inspirieren, so dass diese meist Gebäude, Straßenzüge und Sehenswürdigkeiten zeigen. Auf den großen Leinwänden sind häufig Frauen zu sehen. Bunt sind alle Werke. Sie liebt Farben, sagt Manzur. So strahlt sie selbst in einem kobaltblauen Kleid. Ihre Bilder erzählen Geschichten, vor allem diejenigen mit Frauenmotiv. Sie zeigen sie verletzt, unter Druck oder in Institutionen eingezwängt, aber dennoch stark. Es ist der Künstlerin wichtig, die Stärke der Frauen zu vermitteln.

Manzur stammt aus Karachi in Pakistan, von wo sie zusammen mit ihrem Mann vor 15 Jahren ausgewandert ist. In Pakistan herrsche eine von Männern dominierte Gesellschaft. Ihr Vater bekräftigte seine Tochter jedoch darin, zu studieren und zu tun, was ihr gefällt. Schon als Kind habe sie gerne gemalt, aber beruflich einen anderen Weg eingeschlagen und Computerkommunikation studiert, weswegen sie dann auch nach Deutschland gekommen sei. Anfänglich hatte es sie und ihren Mann nach Kaiserslautern verschlagen. Seit fünf Jahren leben sie nun zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn in Otterberg.

Sie malt täglich

Die Hobbykünstlerin malt täglich und ist kürzlich mit der Idee einer Ausstellung an den ortsansässigen Verein KulturART herangetreten. Dieser zeigte sich gleich interessiert. Der Verein biete Künstlern aus der Region gerne eine Plattform, sagt Erster Vorsitzender Walter Eichler. „Kunst ist immer auch Geschmackssache, aber Kunst umgibt uns überall.“ Mit rund 30 Veranstaltungen mit Künstlern in den vergangenen sechs Jahren belebe der Verein Otterberg. Bei der Vernissage werden die rund 40 Besucher mit Sekt und Häppchen begrüßt. Das Duo Smitty & Sepp Stephan sorgt für passende Musik: Funk, Soul, Blues und Jazz.

Dagmara Jakoby aus Otterberg ist von der Vernissage angetan: „Es macht Spaß hier. Die Bilder der Malerin sind sehr abwechslungsreich und realistisch. Man merkt, dass sie die Kunst spürt.“ Manzurs Ehemann, Asif Shahab, ist auch unter den Gästen. Er habe zwar kein Kunstverständnis, sei aber sehr stolz auf seine Frau. Der kunstinteressierte Raphael Ney aus Homburg hat für 80 Euro eine der Skizzen erstanden. Sie zeigt den Eiffelturm aus einer besonderen Perspektive. „Das Bild wird einen Platz im Treppenaufgang unseres neu erworbenen Hauses bekommen“, verrät er. Nach einer Stunde hat Hina Manzur schon acht ihrer Kunstwerke verkauft. Wie sich das anfühlt? „Super – out of the world“, schwärmt sie und strahlt mit ihren Bildern um die Wette.

Info

Die Ausstellung kann bis September während der Öffnungszeiten des Restaurants besichtigt werden.