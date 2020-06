Ein Bild mit türkis und rosa schimmernden Wolken hat uns RHEINPFALZ-Leser Rainer Auer aus Morbach zugeschickt. Wetterfachmann MIchael Agne aus Lambsborn weiß: „Bei diesen Wolken handelt es sich um Cirruswolken, auch bekannt als Feder- oder Schleierwolken.“ Sie entstünden in großen Höhen der Atmosphäre, meistens zwischen 8000 und 9000 Metern, und seien aus reinem Eis. „Sie erscheinen, wie hier auf dem Foto, als leuchtend weiße, zarte Fäden oder Bänder mit seidigem Schimmer, deren Ränder durch die Höhenwinde so ausgefranst sein können.“ Steht die Sonne tiefer, komme es zur Lichtbrechung und Reflexion an den Eisteilchen, ähnlich wie beim Regenbogen auch, was zur Färbung der Wolken führt, erklärt Agne.