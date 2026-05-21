Bunt bepflanzte Blumenkübel und Ruhebänke in der Landstuhler Innenstadt: Das ist erst der Anfang, noch viel mehr ist geplant. Doch es gibt schon erste Fälle von Vandalismus.

Am Alten Markt die Beine hochlegen: Das ist seit kurzem möglich. Denn die Stadt hat auf der Bühne zwei hölzerne Ruhebänke aufgestellt. Für Farbe sorgen die Blumenkübel, die die Ludwigstraße und den bereits sanierten Teil der Kaiserstraße säumen. Die Gärtnerei Janke hat die Kortenstahlbehälter mit bunten Sommerblumen und kleinen Bäumchen bepflanzt. Doch die ersten Bäumchen wurden bereits herausgerissen, was in den sozialen Medien für einen Sturm der Entrüstung sorgt. Auch Stadtbürgermeister Mattia De Fazio ärgert sich über den „sinnlosen Vandalismus“: „Man hat die Bäumchen nicht geklaut, sondern einfach nur rausgerissen und weggeworfen. Es ist einfach nur furchtbar! Aber wir werden uns davon nicht entmutigen lassen, denn die allermeisten Menschen wissen es zu schätzen, dass die Innenstadt attraktiver gemacht wird.“

Ein Förderprogramm macht es möglich

Die Gärtnerei hat die Bäumchen inzwischen wieder eingepflanzt, die Beete wieder hergerichtet. Gepflegt werden die Kübel von den Gewerbetreibenden, vor deren Läden sie stehen, wie De Fazio erläutert. „So haben wir das vereinbart.“ Die Verschönerungsmaßnahmen hätten die Stadt „fast nichts gekostet“, denn: Sowohl die Kortenstahlkübel (die innen zum Schutz der Wurzel bei Hitze und Kälte mit Styrodur ausgekleidet sind) als auch die Bepflanzung wurden laut Bürgermeister zu 90 Prozent gefördert – aus dem Programm Innenstadt-Impulse 2025. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend hat das Gremium beschlossen, auch 2026 wieder eine Teilnahme an dem Programm zu beantragen, um weitere Fördermittel zu erhalten. Denn die Liste an Ideen ist lang.

„Wir wollen den Alten Markt weiter beleben und zwar nicht nur in den Sommermonaten, wenn die Brunnen laufen, sondern das ganze Jahr über“, berichtet De Fazio. Geplant ist, für Kinder eine so genannte Kukuk-Box aufzustellen: ein umgebauter Seecontainer aus Holz, der diverse Spielmöglichkeiten bietet. Auch Sitz-Pflanz-Kombinationen, die genügend Erdreich für Bäume bieten, sollen angeschafft werden, etwa für den Martin-Butzer-Platz und die Poststraße. „Weitere werden über das Förderprogramm beantragt.“

Intelligente Mülleimer, digitale Ortsschilder

In der Stadtratssitzung habe der SPD-Fraktionschef Jan Bütow angeregt, mit dem Fördergeld Füllstandsanzeigen für die Mülleimer anzuschaffen. „Eine super Idee! Die Mülleimer ,funken’ dann den Bauhof an, ob sie geleert werden müssen oder nicht“, unterstützt De Fazio diesen Vorschlag. Ihm selbst schweben zudem digitale Ortseingangstafeln vor, die die hölzernen Exemplare ersetzen sollen. „Eine kostet zwar 30.000 Euro, könnte aber zu 90 Prozent gefördert werden. Zudem würde die Stadt dadurch viel Geld sparen, denn nun werden bei Veranstaltungen jedes Mal Plakate gedruckt und vom Bauhof an den Stadteingangstafel befestigt und später wieder abgehängt. Das könnte man künftig digital vom Rechner aus erledigen.“ Auch eine Live-Anzeige über die Parkplatzsituation lasse sich auf diesen Tafel aufschalten – ebenso auf einer App. „Wir werden uns da mit dem Fraunhofer Institut kurzschließen“, kündigt der Bürgermeister an.

Zudem würde er gern mit den Fördermitteln einen mobilen Bühnenanhänger kaufen, um neue Veranstaltungen an anderen Orten in der Stadt auf die Beine stellen zu können. „Zum Beispiel ein Fest der Innenhöfe wie in der Vorderpfalz könnte ich mir gut vorstellen.“

Auch das „Himmelsflair“, das die Barbarossastadt im Jubiläumsjahr schmückt, nimmt sich De Fazio zum Vorbild für die Sickingenstadt: „Die bunten Stoff-Schmetterlinge und -Blumen, die derzeit über der Lauterer Fußgängerzone schweben, wären auch was für die Kaiserstraße. Sie sehen toll aus und spenden sogar ein bisschen Schatten.“

Da das Förderprogramm erst bewilligt und dann über drei Jahre ausgelegt ist, könne es aber noch etwas dauern, bis die Ideen umgesetzt werden könnten, räumt De Fazio ein.

Kostenlos und bereits in der Umsetzung ist dagegen die Außenbestuhlung in der Kaiserstraße, die nun im sanierten Teil durch die breiteren Bürgersteige dafür Platz hat: „Zwei Lokale haben schon Tische draußen stehen. Weitere wollen mitziehen“, freut sich der Bürgermeister.