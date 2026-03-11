Ein Rodenbacher arbeitet auf einem Schiff an der Küste von Sierra Leone. Dabei lebt er seinen persönlichen Glauben. Warum und wie Rouven Kleemann den Ärmsten der Armen hilft.

Durch einen Freiwilligeneinsatz in einem der ärmsten Länder der Welt hat ein 33-Jähriger zu seiner Berufung gefunden. Bis Ende 2023 war Rouven Kleemann als Elektrotechniker tätig, habe dann aber gemerkt, dass ihn dieser Job nicht ausfüllt. Um trotzdem eine neue Perspektive in diesem Beruf zu erlangen, heuerte er auf einem AIDA-Schiff an. Die Kreuzfahrtbranche erwies sich „nicht als sein Ding“, aber die Seefahrt allgemein habe ihn angesprochen.

Über einen Kontakt erfuhr er schließlich von der internationalen Hilfsorganisation Mercy Ships, die seit 1978 mit Hospitalschiffen dringend benötigte medizinische Hilfe in die Entwicklungsländer bringt. Der christlich orientierte humanitäre Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, den durch Krankheit und Armut von der Gesellschaft Verstoßenen Hoffnung und Heilung zu geben und ihnen ihre Würde zurückzubringen.

Über den Jakobsweg zum Schiff

Kleemann bewarb sich im Dezember 2024 bei Mercy Ships für einen einjährigen Freiwilligendienst und machte sich im Juni 2025 auf den Weg – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er flog nicht einfach an die andalusische Küste, wo sein Schiff im Hafen von Cádiz lag, sondern unternahm eine zweiwöchige Pilgerreise dorthin. Erst ging es mit dem Zug bis zu den Pyrenäen, dann 100 Kilometer zu Fuß auf dem Jakobsweg entlang, bevor ihn die Bahn von Pamplona nach Cádiz brachte.

In der knapp zweimonatigen Wartungsphase, in der das Schiff im dortigen Hafen verweilte, war Kleemann im technischen Bereich im Einsatz. Im August legte man im Hafen von Freetown, Sierra Leones Hauptstadt, an und der zehnmonatige „Feldeinsatz“ begann. „Das war anders als ich es mir vorgestellt hatte“, beschreibt Kleemann die Situation. „Auch wenn man durch die Medien im Allgemeinen eine ungefähre Vorstellung von den Verhältnissen in Afrika haben mag, ist es ein einschneidendes Erlebnis, hier selbst durch die Straßen zu laufen und das Leben und Leiden vor Ort mit den eigenen Sinnen zu bezeugen.“

Überall dankbare und freundliche Menschen

Dabei nötige ihm die Art und Weise, wie die Menschen mit den dortigen Gegebenheiten umgehen, großen Respekt ab. Das uns bekannte Sicherheitsdenken sei ihnen fremd, wüssten sie doch oft nicht, ob sie morgen etwas zum Essen haben. Überall treffe er auf freundliche Menschen und ihre Dankbarkeit sei sehr inspirierend.

Das Hospitalschiff mit seiner 450-köpfigen Belegschaft aus verschiedenen Nationen wie den USA, England, Kanada, den Niederlanden und Nigeria gleicht mit seiner Großküche und der Wäscherei einem großen Hotelbetrieb. Sogar eine kleine Schule mit Lehrern befindet sich an Bord. Basis des Schiffs ist eine Autofähre. Auf diese wurde ein Krankenhaus gesetzt. Sechs OP-Säle befinden sich auf einem Stockwerk – ausgestattet mit modernster Technik. Mehrere Krankenstationen mit Ärzten, Krankenschwestern und Physiotherapeuten stehen den Patienten zur Verfügung.

Schwerpunkt auf der Chirurgie

Die Schwerpunkte lägen auf der allgemeinen Chirurgie, der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie im Besonderen, der Orthopädie und auf Augenoperationen. Um eine ausreichende Nachsorge und vollständige Genesung zu gewährleisten, hält das Schiff eine Low-Care-Unit (LCU) mit 150 Betten parat. Dort verbringen die bereits behandelten Patienten, die nur noch einen geringen Pflegebedarf haben, ihre Zeit bis zur Entlassung – in der Regel eine Woche bis zwei Monate.

Beim gebräuchlichen Lobpreis-Singen an Bord sei eine Ärztin auf ihn aufmerksam geworden und habe Kleemann den Dienst auf der LCU angeboten. Die vielseitige Aufgabe bereite ihm viel Freude, sagt er: Beaufsichtigung der aus Ortsansässigen bestehenden Day Crew, das Umsorgen der Patienten und die anfallende Administration. „In den Ländern südlich der Sahara herrscht ein großer Mangel an Chirurgie, sowohl was die Einrichtungen als auch das Personal betrifft“, erklärt Kleemann. Das führe dazu, dass Menschen beispielsweise jahrelang mit Leistenbrüchen herumliefen. Auch Entstellungen und Deformationen der Gliedmaßen seien verbreitet, was zur Ausgrenzung in der Gesellschaft führe.

Missbildungen oft schnell zu beheben

Besonders schlimm sei dies für Kinder mit Missbildungen. Deshalb liege auf ihnen ein besonderes Augenmerk bei der Hilfe. „Hier sind Kinder eine Daseinsvorsorge, und ein behindertes Kind wird deswegen sogar von seinen Eltern als Ballast empfunden“, berichtet der LCU-Mitarbeiter. Oft sei mit verhältnismäßig kleinen Eingriffen schon viel zu bewirken. So erinnert er sich etwa an einen Schüler, dem ein zusätzlich gewachsener Zeh abgenommen wurde, sodass er endlich normale Schuhe tragen konnte. Die Einsätze von Mercy Ships werden weit im Voraus geplant. Temporär eingerichtete Zentren im Land registrieren die hilfesuchenden Menschen, machen Voruntersuchungen und beurteilen, ob ihnen auf dem Schiff geholfen werden kann.

Der praktizierende Christ habe auch schon Kontakt zu einer Kirchengemeinde aufgenommen, die er regelmäßig bei Landgängen besuche. Gern möchte er noch mehr von der Kultur und der Natur im Hinterland kennenlernen. Wie es im Juni weitergeht, wenn der Dienst beendet ist, lässt Rouven Kleemann noch offen. Er weiß aber: „Ich werde nicht weitermachen wie bisher.“ Möglich wäre ein weiterer Einsatz bei Mercy Ships, aber auch eine berufliche Neuausrichtung im sozialwissenschaftlichen Bereich. Zuerst einmal freue er sich aber darauf, in die Pfalz zurückzukommen. Noch nie sei er so lange von seiner Heimat und seinen Leuten getrennt gewesen. Das sei für ihn eine persönliche Herausforderung auf „der Reise mit Gott“.